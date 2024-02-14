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المشاكل المالية تعيق انتساب عجلون لاتحادات رياضية

2/14/2024 2:31:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كشف نادي عجلون عن التفكير في الانتساب لاتحادات رياضية جديدة، في حال توفر الدعم المادي من قبل الشخصيات والمؤسسات في المحافظة.
ويسعى نادي عجلون لتفعيل أنشطته الرياضية في مختلف الألعاب، في ظل المواهب الكثيرة التي تزخر بها المحافظة في العديد من الرياضات، خاصة الجماعية منها.
وبين رئيس النادي رجائي الصمادي، أن الإدارة عقدت العزم في فترات سابقة، على الانتساب لاتحادت رياضية جديدة، مثل كرة السلة والكرة الطائرة والعاب فردية أخرى، ولكنها اصطدمت بغياب القدرة المالية على الانتساب للاتحادت، وغياب القدرة أيضا على تأمين تكاليف تشكيل الفرق الرياضية خاصة كرة السلة.
وأضاف في تصريح لـ"الغد" : نحن في نادي عجلون ننتسب حاليا لاتحادي كرة القدم وكرة الطاولة، حيث ننشط في كرة القدم النسوية، ويعتبر نادي عجلون هو الوحيد في المحافظة الذي يحتضنن الكرة النسوية التي قدمت أداء جيدا في البطولات التي تشارك فيها على صعيد الفريق الأول والشابات، كما ينشط النادي في كرة القدم للرجال، حيث حقق فريق سن 19 إنجازا جديدا تمثل في اللعب في مصاف أندية المحترفين، رغم قلة الإمكانات المادية.
وبين الصمادي أن هناك مناشدات دائمة لرجال الاعمال في محافظة عجلون لدعم أنشطة النادي، ولكن هذه المناشدات غالبا ما تفشل، الأمر الذي يؤدي لفشل الانتساب لاتحادات رياضية جديدة، كما يتسبب أيضا في أضعاف الفرق المشكلة حاليا في النادي، والتي تحتاج لمصاريف عالية وكبيرة.
وبين رئيس نادي عجلون، أن الهدف المقبل للنادي يتمثل في الانتساب إلى اتحاد كرة السلة، بانتظار توفر الدعم المادي الذي يساعدنا على هذه الخطوة التي ستشكل نقلة نوعية، خاصة وأن هناك الكثير من المواهب المبدعة في هذه اللعبة، وتنتظر فقط الفرصة للمشاركة.

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