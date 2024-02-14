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وزير الاتصال الحكومي يبارك فوز الفحيص بسلة الشارقة

2/14/2024 2:31:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد - بارك وزير الاتصال الحكومي الدكتور مهند المبيضين، فوز فريق نادي شباب الفحيص بلقب بطولة كرة السلة في النسخة السابعة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، والتي اختتمت مؤخرا في إمارة الشارقة.
وقال المبيضين في مدونة نشرها عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي (إكس): "إنجاز جديد للرياضة الأردنية سطره فريق شباب الفحيص لكرة السلة بعد الحفاظ على لقبه بطلا لدورة الألعاب السابعة للأندية العربية للسيدات، والتي أقيمت في إمارة الشارقة للمرة الثانية في تاريخه".
وكان شباب الفحيص قد أحرز اللقب بفوزه على فريق الثورة السوري بنتيجة (72-50)، في الدور النهائي الذي وصله "السماوي" بسجل خال من الهزائم بعد تحقيقه 6 انتصارات في الدور التمهيدي، في إنجاز غير مسبوق.

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