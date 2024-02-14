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توجيهات الملك تبشر بولادة إنجازات رياضية جديدة

2/14/2024 2:31:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو عمان- شكلت كلمات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، إلى "نشامى" المنتخب الوطني لكرة القدم، خلال اتصال جلالته الهاتفي مع اللاعبين، بقوله: "الكم كل الدعم مني، ومن الحكومة والقطاع الخاص، وعند عودتي إلى أرض الوطن سأستقبلكم وأتحدث إليكم"، توجيهات سامية إلى المسؤولين في الحكومة، لتبشر بولادة إنجازات رياضية جديدة للوطن، على صعيد كرة القدم ومختلف الألعاب الرياضية.
ويرى المتابعون للشأن الرياضي المحلي أن توجيهات جلالة الملك، تؤسس لإنجازات رياضية جديدة في مختلف الألعاب الرياضية خاصة كرة القدم، وعلى مختلف الصعد، في ظل حاجة الرياضة لدعم كبير قادر على اكتشاف المواهب وصقلها بما يضمن تشكيل منتخبات وطنية قوية وأندية متميزة قادرة على التألق في مختلف المحافل العربية والآسيوية والعالمية.
ويأمل الشارع الرياضي أن يلتقط المسؤولون في الحكومة والقطاع الخاص رسائل الملك، للوصول لدعم أكبر بالرياضة بحثا عن الإنجازات التي تحتاج إلى جهد ودعم كبيرين، وهو ما ينتظر أن يحدث خلال الفترة المقبلة بفضل التوجيهات الملكية.
النابلسي: توجيه سام وجب تنفيذه
 واعتبر وزير الشباب محمد سلامة النابلسي، أن حديث جلالة الملك إلى النشامى خلال الاتصال الهاتفي، هو توجيه سام إلى الفريق الوزاري برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، ورسالة عمل إلى جميع المسؤولين عن قطاع الشباب والرياضة، والقطاعين العام والخاص بتوجيه دعمها إلى الشباب، الذين حملوا على عاتقهم مسؤولية الإنجاز للأردن والأردنيين، وكانوا سفراء الاعتزاز الوطني في المحفل القاري".
وأضاف: "التقطنا في الحكومة رسالة جلالة الملك على الفور، وشرعنا في تنفيذ بنودها وأوامرها، وكانت الحكومة، تبرعت بمبلغ مليون دينار، مكافأة للاعبي المنتخب الوطني، نظير وصولهم للمباراة النهائية في كأس آسيا عن جدارة واستحقاق، وسارعنا في تقليب أوراق موازنة الأندية الرياضية، وقررنا رفع موازنتها للعام 2024 إلى مليون و400 ألف دينار، فشباب الوطن يستحقون الكثير، ولعل التوجيه السامي لجلالة الملك، وشروع الحكومة في تنفيذه في أروع صورة، يمهد الطريق نحو نهضة رياضية شاملة، والدعم المادي يذلل الصعوبات أمام نشامى الوطن نحو العالمية، ويزيد من تعاظم إنجازات نشامى ونشميات الوطن في مختلف المنافسات الرياضية على الصعيد العربي والقاري والدولي".
وزاد: "تقدم وزارة الشباب خدماتها إلى قطاع الرياضة والشباب منذ نشأتها، وتعمد إلى توفير الحواضن لطاقات وميولات الشباب من الجنسين، وتتولى مسؤولية تجهيز المنشآت الرياضية في مختلف محافظات الوطن، وترفدها بأفضل السواعد الأردنية للحفاظ على ديمومتها واستمراريتها في خدمة الرياضة والرياضيين، ومنها الملاعب التي تتولى مسؤولية صيانتها وإعادة تأهيلها من عام إلى آخر، والهدف يتلخص في خدمة الأندية والمنتخبات الوطنية ودفعها نحو تحقيق المزيد من الإنجازات الوطنية".
وحول إنجاز "النشامى" أكد أن كرة القدم والاندية الحاضنة لها لم تعد للترفيه، بل ضرورة وطنية ورسالة حضارية، ومشروع وطني استثماري، وحول تحول الأندية التابعة لقانون وزارة الشباب بقرار حكومي، إلى شركات استثمارية على غرار النماذج العربية القريبة، أجاب النابلسي: " شرعنا في دراسة ضرورة أن تتحول الأندية إلى شركات بنظرة استثمارية، وإن كان الطرح منذ ثلاثة أشهر تقريبا، إلا أن ذلك يحتاج إلى تشريعات وقوانين نمضي في صياغة شكلها النهائي، ومن المهم لدينا أن تصبح تلك النظرة الاستثمارية ثقافة سائدة لدى الأندية وهيئاتها العامة، لسن قوانين تتواكب مع التطورات الحالية، والنهضة الشمولية في الرياضة عامة وكرة القدم خاصة، والاستفادة من النماذج العربية الناجحة في هذا الخصوص".
المحارمة: "النشامى" قدم دليلا واقعيا للحكومة
 من جانبه قال رئيس لجنة الشباب والرياضة والثقافة في مجلس النواب النائب محمد يحيى المحارمة: "إن جلالة الملك الرياضي الأول عبدالله الثاني ابن الحسين، وجه الحكومة والمسؤولين في القطاعين الخاص والعام نحو الضرورة الملحة لدعم الرياضة، وفق قيادته الحكيمة ورؤيته بعيدة المدى، والاستثمار بطاقات شبابنا نشامى الوطن القادرين على جعل المستحيل حقيقة، وهو ما فعله نجوم المنتخب الوطني بالإنجاز الذي فاق الإعجاز في النهائيات الآسيوية، وتفوقهم باسم الوطن وتجسديهم الانتماء بأبهى صوره ورفعوا راية الوطن خفاقة فوق منصة التتويج القارية".
ويرى النائب المحارمة، أن "النشامى" قدموا الدليل الواقعي للحكومة، بضرورة النظر إلى أهمية الرياضة باعتبارها مشروعا وطنيا استثماريا وجاذبا اقتصاديا وسياحيا، مفسرا "أصبح دعم الرياضة والرياضيين ضرورة وطنية ملحة وفي أقصى درجات الأهمية، ولعل نتائج "النشامى" في قطر، نجحت فيها الرياضة عامة، وكرة القدم خاصة لتعزيز مكانة الأردن عربيا وقاريا ودوليا، وسوقت الأردن سياحيا في جانب مؤثر وإيجابي من الناحية الاقتصادية".
وأضاف "آن الأوان للبناء على الإنجاز الوطني، وتضخيم المشروع الرياضي الوطني، منطلقين من توجيهات جلالة الملك التي تعتبر أوامر صريحة لأركان المسؤولية، والبدء بمرحلة جديدة للعمل وفق خطط وأسس علمية، تنطلق من البنية التحتية، وتمر بالنوادي التي تحول إلى شركات استثمارية، وتتركز نحو الشباب والأجيال القادمة، وتمهد الطريق بشكل حقيقي لتحقيق الحلم المونديالي، بعد تحقيق حلم آسيا، ولعل الاستقبال الجماهيري الحاشد للنشامى من قبل أبناء وبنات الوطن، يفسر أهمية الرياضة كمشروع وطني، مؤثر وجاذب، تجاوز تأثير السياسة والسياسيين، ولو اجتمعت الأحزاب السياسية كاملة لما استطاعت جمع الشعب كما فعل النشامى، في أمسية الاستقبال التي ستبقى للتاريخ".
وأضاف "وضمن مسؤوليتي الوطنية في لجنة الشباب والرياضة والثقافة في مجلس النواب، قدمت توصياتي أمام الحكومة تحت قبة البرلمان، والتي توجهت إلى أهمية النهوض بواقع الرياضة والرياضيين، والعمل معها كمشروع وطني في غاية الأهمية، ولعل أبرزها إعادة تفعيل صندوق دعم الحركة الرياضية، والعمل على استراتيجية وطنية واضحة، لاستثمار الأحداث الرياضية العالمية والقارية، وخاصة تلك التي تقام في البلدان العربية، وإنشاء مركزين للإعداد الأولمبي في شمال وجنوب المملكة، والعمل على الجانب الصحي للاعبين، ولتكن البداية باللاعبين الدوليين، وزيادة دعم الأندية الرياضية، بإعفاء الشركات الداعمة للأندية من الضريبة، بمقدار المبلغ المدفوع أو جزء منه، وتفعيل شبكة الضمان الاجتماعي للرياضيين واللاعبين لضمان حياة كريمة لهم ولعائلاتهم، وتحويل الأندية إلى شركات وتشريع القوانين الناظمة.
وأردف قائلا: "يجب أن يتم إنشاء منشأة رياضية، وملعب بمواصفات عالمية، وسعة جماهيرية كبيرة، بالاستفادة من أراضي الحكومة المنتشرة، ولا ضير مثلا على شارع المطار، مستفيدين من نهضة البنية التحتية في قطر أو السعودية، ومراعاة تخصيص أماكن مستقلة للعائلات التي يرتفع عددها في الملاعب الكروية، وكلنا شاهدنا أن درة الملاعب الأردنية – ستاد عمان الدولي-، لم يستوعب الزحف الجماهيري والعائلات في حفل استقبال النشامى مؤخرا".
أبو رياش: رسالة واضحة المفاهيم
 وفي السياق ذاته، يجد المدير الفني لمنتخب الناشئات حسام أبورياش، "أن "النشامى" بإنجازهم التاريخي والاقتراب من لقب آسيا وقتالهم بالملعب حتى الرمق الأخير والفرحة التي نشروها في كل أرجاء المملكة، واحتلالهم الوصافة القارية، صاغوا رسالة واضحة المفاهيم، إلى الحكومة والمسؤولين عن الرياضة والرياضيين، بضرورة توفير الدعم والاهتمام بهذا الجيل الرياضي.
وتابع "الرياضة أصبحت قطاعا منتجا بمعانٍ استثمارية، ولا أعتقد أن القطاعات ولو اجتمعت، سيتفوق تأثير وقعها في تسويق الأردن سياحيا على أعلى المستويات، وزاد من وهج حضوره عربيا وقاريا وعالميا بعد وصافة آسيا، ونجد أن كلمات جلالة الملك في حديثه للنشامى، توجيه للحكومة لدعم الرياضة والرياضيين، والاستثمار في طاقات "نشامى" الوطن من الجنسين رياضيا على أعلى الدرجات".
وبين أبورياش "لنتوقف عند تجارب البلدان العربية القريبة، وكيف كانت الرياضة عامة وكرة القدم خاصة، مبعث فخر وطني، ومشروع نهضوي واستثماري واقتصادي شامل، ولعل قطر التي استضافت أكبر الأحداث الكروية، والسعودية التي تسابقت أنديتها في ضم نجوم الكرة العالمية، وكلها كانت بدعم حكومي، وجاءت النتائج المبهرة على الإنجازات الوطنية، والتسويق السياحي ورفد اقتصادها، وتولي الشركات مسؤولية الأندية بمفهوم استثماري خالص، وكلها صبت في مصلحة الوطن رياضيا واقتصاديا وسياحيا".
واستطرد ابورياش "ما حققه النشامى يفسر أن المستحيل ليس أردنيا، إذا نظرنا إلى واقع أنديتنا المتهالك ماليا، ولا تتوقف إضرابات المدربين واللاعبين بسبب عدم دفع الأندية للرواتب الشهرية، وأندية تئن صناديقها ومن وجع العجز المالي، ولاعبين اضطروا للعمل في أعمال "العتالة" و"سائقي تكسيات" والمهن الصناعية لتأمين قوت عائلاتهم، في الوقت الذي لامس فيه النشامى كأس آسيا وحل وصيفا، وتفوق على منتخبات عالمية، وقيمة لاعبيها السوقية بملايين الدولارات، بينما 5 لاعبين من أنديتنا المحليين لا تتجاوز عقودهم 50 ألف دينار، وبنية تحتية تحتاج الكثير، لكن دافعوا بشرف وانتماء وحماس وعزيمة "النشمي" عن ألوان علم الوطن.. ألا يستحق هذا الجيل الذهبي للكرة الأردنية، والرياضة عموما تغيير نمط التفكير والنظرة إلى الرياضة باعتبارها عامل جذب سياحي للأردن، ومشروعا استثماريا رافعا ودافعا للوضع الاقتصادي العام؟ لذا ما تحقق إعجاز كروي يحسب لمنظومة العمل بتوجيهات رئيس الاتحاد سمو الأمير علي والمنظومة الفنية بقيادة المغربي الحسين عموتة الذي أثبت أنه مدرب من طينة الكبار، واللاعبون النشامى الذين زينوا الإنجاز الحقيقي بحبات العرق وقطرات الدم بالملعب لتشريف الوطن، فاستحقوا الاستقبال الشعبي الحاشد واستحقوا التكريم، ويستحقون الكثير لتحقيق الحلم المونديالي وفق استراتيجية عمل ونظرة مغايرة بمستوى الإنجاز الحاضر، والبناء عليه لمستقبل واعد".

MENAFN14022024000072011014ID1107853050

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