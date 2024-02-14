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شلباية يقصي الإيطالي فونيني من بطولة المنامة للتنس

2/14/2024 2:31:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس أنهى لاعب التنس الأرضي عبد الله شلباية مشوار منافسه الإيطالي فابيو فونيني، في بطولة "المنامة تشالنجر" ذات الـ 125 نقطة أمس، بعد الفوز عليه بمجموعتين لواحدة، ضمن منافسات ثمن نهائي البطولة التي تقام على الملاعب الصلبة.
وتمكن فونيني (المصنف 103 عالميا) من تجيير المجموعة الأولى لصالحه بدون عناء بنتيجة 6-3، قبل أن يواجه صعوبة في المجموعة الثانية عقب صحوة شلباية، الذي عادل الكفة بالفوز بنتيجة 7-6 في المجموعة الثانية، قبل أن يقلب عبد الله الطاولة ويكسب المجموعة الثالثة بنتيجة 6-0.
وكان شلباية قد تغلب على السلوفاكي جوزيف كوفاليك (المصنف 232 عالميا)، ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة وبمجموعتين دون رد بواقع 7-6 و6-3، على أن يلتقي اليوم منافسه الكازخي ميخائيل كوكوشكين (المصنف 231 عالميا)، ضمن الدور ربع النهائي.
واكتفى عبد الله (المصنف 187 عالميا) بحصوله على 8 نقاط بالبطولة، بعد تحقيقه الفوز الوحيد، علما بأنه سيخوض مواجهة زوجي مع زميله الإسباني دانيال رينكون بثمن النهائي لبطولة المنامة، أمام اللاعبين دامير دزومهور ونيرمان فاتيش من البوسنة والهرسك.
وكان شلباية قد شارك مطلع الشهر الحالي في بطولة "نوتنجهام تشالنجر" البريطانية ذات الـ 75 نقطة، وودع البطولة من دور ربع النهائي على يد البلجيكي أليكسندر بلوكس (المصنف 312 عالميا) بمجوعتين دون مقابل، علما بأنه بدأ مشواره بالفوز على البريطاني هينري سيارل (المصنف 874 عالميا) في دور الـ 32 بمجموعتين لواحدة، قبل أن يتخطى الفرنسي تريستان لاماساين (المصنف 280 عالميا) بثمن النهائي بمجموعتين مقابل واحدة.
وبدأ شلباية العام الحالي بالمشاركة في بطولة "كانبيرا تشالنجير" ذات الـ 125 لمنافسات الزوجي، برفقة زميله الإسباني دانيال رينكون وتوج بلقبها، فيما ودع البطولة ذاتها في منافسات الفردي، بعدما عجز عن بلوغ الجدول الرئيسي بخسارته في الأدوار التأهيلية، وودع بطولة "تشالنجر أوتيني لوفن نوفا" البلجيكية ذات الـ 125 نقطة من ربع النهائي.
كما شارك شلباية في تصفيات بطولة أستراليا المفتوحة ذات الـ 2000 نقطة، حيث خسر المواجهة الحاسمة أمام الأسترالي عمر جاسيكا، ليفقد فرصة بلوغ الجدول الرئيسي في أول مشاركة تاريخية له بواحدة من بطولات (الجراند سلام)، فيما ودع بطولة تينيريفي تشالنجر الإسبانية ذات الـ 100 نقطة من دور الـ 32 على يد الفنلندي أوتو فيرتانين.

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