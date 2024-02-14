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منتخب السلة يباشر تدريباته اليوم تأهبا لمواجهة البحرين ببطولة قطر

2/14/2024 2:31:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري يجري المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، تدريبا صباحيا في صالة لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة، قبل مواجهة نظيره المنتخب البحريني عند الساعة السابعة والنصف من مساء يوم غد، في مستهل مشواره بالبطولة الدولية الودية بكرة السلة، والتي تستضيفها قطر حتى 18 شباط (فبراير) الحالي.
وتنطلق البطولة اليوم بإقامة مباراتين في صالة لوسيل، حيث تلعب السعودية مع قطر الساعة الخامسة مساء، وتلتقي البحرين مع مصر الساعة 7:30 مساء.
ووصلت بعثة“صقور الأردن” إلى الدوحة أمس، وضمت مروان معتوق مدير تطوير المنتخبات الوطنية ومدير برنامج الصقور الواعدة، رئيساً للوفد، وإلى جانبه المدير الفني وسام الصوص ومساعديه محمد حمدان والإسباني اجناسيو رودريجيز ومدرب اللياقة البدنية أحمد سمير والمعالج حسن برهومة، واللاعبين محمد شاهر وأشرف الهندي وأمين أبو حواس وهاشم عباس وأحمد حمارشة ويوسف أبو وزنة ومالك كنعان ومحمود الهزايمة وروحي الكيلاني وعبدالله شتات وأحمد حموري وفريدي إبراهيم.
ويتوقع أن ترتكز التدريبات على رفع الجاهزية البدنية وتحسين نسب تصويب اللاعبين من المسافات كافة، فضلا عن تطبيق الخطط الدفاعية والهجومية المقرر تنفيذها في مباريات البطولة، التي يدخلها المنتخب الوطني بهدف التحضير والإعداد للنافذة الآسيوية الأولى بعيدا طموحات المنافسة على لقب البطولة الودية.
وكانت قرعة البطولة قد أسفرت عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبي مصر والبحرين، فيما جاءت منتخبات قطر والسعودية وأفريقيا الوسطى في المجموعة الأولى. حيث تقام المرحلة الأولى للبطولة وفقا لنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، لتلتقي منتخبات المجموعة الواحدة فيما بينها من أجل ترتيب مراكز الفرق، على أن يجمع الدور الثاني بين الفرق المتنافسة في كل مركز مقابل لها بين فرق المجموعة الأخرى.
وقال المدير الفني للمنتخب الوطني وسام الصوص في تصريحات خاصة لـ”الغد” على هامش المشاركة ببطولة قطر:“وضع الفريق يبدو صعبا مع الغيابات الكبيرة، نشارك في البطولة بهدف إعادة حساسية خوض المباريات للاعبين، ولا ننظر إلى النتائج في هذه البطولة، بقدر أهمية إعطاء فرص للاعبين الشباب للاستثمار بهم ضمن المرحلة الجديدة”.
واضاف:“نلعب البطولة بدون مجنس، لكن الأميركي رونديه جيفرسون سيكون خيارنا الأول لخوض منافسات النافذة الأولى من تصفيات كأس آسيا إلى جانب مواطنه دار تاكر، نرى أن الفرصة متاحة لتجربة اللاعبين الشباب وإكسابهم الخبرات في إطار سياسة الاحلال والتبديل”.
وفيما يتعلق بالنافذة الأولى من التصفيات الآسيوية، يؤكد الصوص:“طموحنا المشروع هو تحقيق الفوز في المباراتين أمام فلسطين والسعودية، وقد تكون هناك فرصة مواتية لتجربة بعض اللاعبين الشباب حسب ظروف المباريات، نعاني من نقص الجاهزية لغياب المسابقات المحلية، لكننا سنظهر بصورة مرضية تلبي طموحاتنا وأهدافنا”.
ويشرع المنتخب الوطني في خوض منافسات النافذة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات النسخة 31 من بطولة كأس آسيا 2025 في السعودية بمواجهة المنتخب الفلسطيني عند الساعة الثامنة من مساء يوم الجمعة 23 من شهر شباط (فبراير) الحالي في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، قبل أن يحل“صقور الأردن” ضيفا ثقيلا على شقيقه المنتخب السعودي عند الساعة 7:30 من مساء يوم الاثنين 26 من الشهر ذاته في صالة الملك عبد الله الرياضية بمدينة جدة.
إلى ذلك، قرر الألماني هنريك رودل المدير الفني للمنتخب المصري، استبعاد نجم“الفراعنة” إيهاب أمين من قائمة منتخب مصر لكرة السلة في البطولة الدولية الودية لمعاناته من آلام على مستوى الكتف.
وتضم قائمة مصر المشاركة، اللاعبين: أحمد بيبو وعمر طارق وأحمد عال وعمرو الجندي وأحمد ريحان وكريم الجيزاوي وأنس اسامة وهيثم كمال وباتريك يوسف ويوسف رفعت وخالد عبد الناصر ويوسف شحاتة وسيف هنداوي ويوسف شوشة.
في المقابل، استقر الإسباني ريكارد كاساس المدير الفني للمنتخب البحريني ومساعده التونسي راسم المرزوقي على 12 لاعبا، وهم : محمد بوعلاي وعلي جابر ومحمد أمير وميثم جميل ومصطفى حسين وعلي ميلاد وعلي شكرالله وواين تشيزم والواثق علي وعبدالقادر صالح وباسل عادل ومرتضى إسماعيل.

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