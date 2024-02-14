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مطالبة باستحداث إستراتيجيات جديدة للبناء على إنجاز النشامى

2/14/2024 2:31:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس أصبح اتحاد الكرة والحكومة والقطاع الخاص، مطالبين بوضع استراتيجيات جديدة لدعم الرياضة وخاصة كرة القدم، بعد إنجاز المنتخب الوطني الأخير ببطولة كأس آسيا، المتمثل بالحصول على لقب وصيف البطولة القارية.
وتهدف هذه الاستراتيجيات إلى تطوير اللعبة وعدم الوقوف عند الإنجاز والعودة إلى الطريق السابق، بل البناء عليه بهدف الوصول إلى مستويات أعلى.
ويجد الشارع الرياضي الفرصة مواتية من أجل ترتيب الأوراق الداخلية في الاتحاد والأندية المحترفة بشكل عام، عقب تلقي الاتحاد دعما ماليا كبيرا في الأيام الماضية، سواء من الاتحاد الآسيوي أو التبرعات، كما يرى المتابعون ضرورة اعادة الحكومة بقيمة الدعم للمنتخبات الوطنية، وهو ما يفترض أن ينتهجه ايضا القطاع الخاص، بحيث تتظافر جهود الجميع لتشييد طريق واضح وثابت يقود الكرة الأردنية إلى المونديال.
ومن غير المنطقي في بلد حل فيه المنتخب بالمركز الثاني بأكبر بطولة قارية، أن لا تتوفر بنية تحتية مناسبة للمواهب المنتشرة في أغلب محافظات المملكة، إذ لا تقام البطولات الرسمية سوى على 3 ملاعب عشبية بالموسم الحالي، إضافة إلى تدرب الجميع على ملاعب بعشب صناعي.
كما تعاني الفرق من ضائقة مالية كبيرة تسببت في إضراب لاعبي فرق عديدة عن التدريبات، لتراكم الرواتب على الأندية لأشهر عديدة، ما ساهم في انخفاض مستوى ونتائج الفرق المحلية في الآونة الماضية، وخروج فرق الفيصلي، الوحدات وشباب الأردن مبكرا من البطولات الخارجية مع نهاية العام الماضي.
ويخوض المنتخب بدءا من الشهر المقبل بقية مبارياته في الدور الأول من تصفيات كأس العالم، وأصبح الهدف واضحا من اتحاد الكرة بعد تعيين المدرب المغربي الحسين عموتة مديرا فنيا للمنتخب، ببلوغ المونديال الذي يحتاج إلى جهد مضاعف من كافة أركان المنظومة.
وأشار المدرب إسلام جلال، إلى أن الوصول للقمة سهل والمحافظة عليها أصعب، مفيدا بأن مسألة الحفاظ على المكانة التي وصلت لها الكرة الأردنية مؤخرا أمر إجباري، ويتمثل في العمل على العديد من النقاط المهمة.
وبين جلال في حديثه لـ”الغد”، أن الاتحاد عليه التشارك مع وزارة الشباب والحكومة، من أجل تهيئة بنية تحتية ملائمة لممارسة الرياضة، إلى جانب ضرورة بناء ملعب كبير خاص بالمنتخب الوطني والمناسبات الضخمة.
وتابع:“لا يمكن لمنتخب أن يصل كأس العالم ومبارياته بدوري المحترفين تقام على ملعب من العشب الصناعي كما هو حال ملعب الأمير محمد بالزرقاء.
كما يجب أن تحظى الأندية بجزء من الدعم الحكومي الذي وصل للاتحاد بعد إنجاز المنتخب، لأن الأندية وفئاتها العمرية الأساس في وصول المنتخب لهذه المكانة”.
وطالب جلال من الاتحاد بأن تتم زيادة عدد المباريات أو انتظام البطولات المحلية، مع مناشدته للاتحاد بضرورة إدخال تقنية الفيديو“الفار” وتطوير مستوى الحكام، وتطوير الفكر الإداري والفني بالاتحاد، بوضع دائرة فنية بمستوى أعلى، من خلال الاستعانة بقامات أردنية تستحق أن تتواجد بصناعة القرار.
ويرى قائد فريق معان إبراهيم الرواد، أن إنجاز“النشامى” سيعمل بصورة كبيرة على تحسين الكرة الأردنية حسب رأيه، من خلال دعم الشركات الحكومية والخاصة للاعبين والأندية والمنتخبات، بعد أن شاهدت بأن الرياضة جزء مهم في رفعة اسم الدولة.
وأكد الرواد أن الفرق المحلية عانت كثيرا في الفترة الماضية من الضائقة المالية التي تسببت في تراجع المستوى الفني للفرق واللاعبين، موضحا بأن عددا من اللاعبين اضطر للعمل بعيدا عن كرة القدم من أجل تحسين مستواه المعيشي المتدهور.
من جهته، أشار الناشط على مواقع التواصل الإجتماعي مبارك الخوالدة، إلى أن الاتحاد الآن أمام تحد أصعب من السابق، من خلال تأكيد حضوره ونجاحه في تحضير بقية المنتخبات الوطنية في المحافل الخارجية.
ولفت الخوالدة إلى أن المطالب عديدة بهدف استمرار النجاحات للكرة الأردنية، أهمها وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، مفيدا بأن المرحلة المقبلة تتطلب زيادة التركيز والدعم للمنتخب الأولمبي الذي يخوض نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاما، وتنتظره فرصة تاريخية لبلوغ الأولمبياد أيضا.
ويرى المتابعون أن المهم أن تعيد الحكومة والقطاع الخاص النظر في آلية الدعم للمنتخبات، من خلال رفع قيمة الدعم، كما لابد من تشريعات جديدة تضمن دخلا ثابتا ومستمرا للمنتخبات والرياضة بشكل عام، إذا ما اردنا تكرار فرحة أسيا والبناء عليها لما هو ابعد من ذلك.

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