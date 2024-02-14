MENAFN - Alghad Newspaper) أقامت مبادرة ع موعدنا يوم الاثنين الماضي، حفل إطلاق أول تطبيق تطوعي في الأردن بفندق olive tree.واشتمل الحفل الذي أداره محمد الحيت على عدد من الكلمات والفقرات الترفيهية المتنوعة.فيما رحب مؤسس المبادرة ومديرها المهندس معتصم السيد بالحضور، وقدم نبذة عن إنجازات مبادرة ع موعدنا خلال الثلاث عشرة سنة الماضية وعن بعض المشاريع والتي توجت بإطلاق تطبيق ع موعدنا والذي جاء لخدمة العمل التطوعي في الأردن.وتحدث المهندس يحيى أبو ذياب عن مشاريع جمعية بسمة حياة وعن مشروع الإطعام الذي تقوم به الجمعية وأثني على تجربة تطبيق ع موعدنا.



بدوره تحدث الدكتور بلال أيوب عن علاقة التكنولوجيا والتطوع وعن ضرورة مأسسة العمل التطوعي وعن وجوب تظافر الجهود لتنمية العمل التطوعي وأشار بخطوة مبادرة ع موعدنا بإطلاق التطبيق والذي توقع له النجاح والإسهام في دعم العمل التطوعي،

وفي كلمتها أشادت آلاء حمدان بجهود مبادرة ع موعدنا في خدمة العمل التطوعي وبينت الآثار الإيجابية التي سيحققها التطبيق لمنظومة العمل التطوعي

من جانبه شكر الصحفي محمود الشبول مدير التواصل في المبادرة الحضور من رؤساء وأعضاء جمعيات ومبادرات على تلبيتهم الدعوة وتقدم بالشكر لفريق ع "موعدنا" على الجهود المضنية خلال الفترة الماضية بالتجهيز لإطلاق التطبيق وقال إن موعدنا تطبيق نوعي وريادي وسيكون له اثر كبير وسيسهم في خدمة أركان العمل التطوعي.



أما الدكتورة فرح السيد أحمد المشرف العام على الحفل أشارت، إلى أن فريق عمل مبادرة ع موعدنا واصل الليل بالنهار على مدار الأشهر الماضية لإخراج التطبيق للنور.



وأضافت الدكتورة فرح " أن هذا التطبيق يُعد إنجازاً هاماً لفريقنا، ونأمل أن يكون له أثر إيجابي على العمل التطوعي في الأردن. ونشكر جميع المتطوعين الذين ساهموا في تطوير هذا التطبيق، ونؤكد على أن هذا التطبيق هو ثمرة جهودهم وعملهم الدؤوب".

المسؤول التقني في مبادرة ع موعدنا حمزة العليمي قال أن الفكرة جاءت ترسيخا لشعار المبادرة "بالعطاء سعادتنا" وانه تم تطوير التطبيق من قبل فريق من المتطوعين في مبادرة "ع موعدنا" بشكل تطوعي شبه كامل، إيماناً منهم بأهمية العمل التطوعي وتأثيره الإيجابي على المجتمع من خلال تعزيز ثقافة العطاء.

