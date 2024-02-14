ما تأثير سحر العشق على الدماغ والجسد!

MENAFN - Alghad Newspaper)عندما نقع في الح ، يفرز الجسم مزيجاً هرمونياً جارفاً من السيروتونين، والفينيل إيثيلأمين، والدوبامين، والأوكسيتوسين. يتم إنتاج معظم هذه الهرمونات في الدماغ.



يقول هيلموت شاتز من "الجمعية الألمانية للغدد الصماء": "الحب غير قابل للقياس، لا بتحليل الدم ولا بغيره، ولكن يمكن دراسة وتحليل تأثيرات المزيج الهرموني علمياً باستخدام التصوير المقطعي، الذي يسجل على الأقل الأنشطة في مناطق معينة من الدماغ".



ولكن ما هي هذه المراحل؟





المرحلة الأولى: "وقعت في الحب!"



يقف وراء خفقان القلب الدوبامين و"هرمون الحب" فينيل إيثيلامين، الذي يعمل على إثارة الانجذاب الجنسي بين البشر. كما يجعلنا الدوبامين منفتحين على الآخرين وعلى الحب الكبير.



المرحلة الثانية: "القبلة الأولى!"



تشتهي العناق؟ إذن هيا! التقبيل ليس لذيذاً فحسب، بل صحي أيضاً؛ إذ يزيد معدل النبض ويحسن التمثيل الغذائي. من يقبل كثيراً أقل عرضة لارتفاع ضغط الدم والاكتئاب.



إن اللعاب المتبادل مفيد لجهاز المناعة والأسنان، لأن الإنزيمات المضادة للميكروبات تمنع تسوس الأسنان وأمراض اللثة. والتقبيل يشد البشرة؛ إذ أنه يحرك جميع عضلات الوجه الـ 34.



المرحلة 3: "جنبك جنبك خليني!"



يميل الأشخاص الذين وقعوا حديثاً في الحب إلى إضفاء المثالية على الشخص الذي يحبونه، بحيث يصبح محور التفكير. يرتبط الافتتان المفرط بالنشاط العصبي في مناطق الدماغ المسؤولة عن المكافأة والتحفيز والعواطف والإثارة الجنسية.



ثم تتداخل مناطق معينة من الدماغ مع ما يسمى بنظام التقارب أو نظام التنشيط السلوكي (BAS). ذلك النظام جعلنا ندرك المحفزات الإيجابية بشكل أكبر، وأن نكون أكثر فضولاً ونتصرف بثقة أكبر، وفقاً لدراسة أسترالية نشرت مؤخراً في مجلة "العلوم السلوكية"(Behavioural Sciences).



وقد يتأثر هرمون السعادة، السيروتونين ، لدى بعض الاشحاص الذين وقعوا في الحب. ويشرح الباحثون الأمر على النحو التالي: يفقد الأشخاص الواقعون في الحب منظورهم العقلاني ويضعون شريكهم بالكامل في مركز اهتمامهم.

إذا غاب الشخص لفترة طويلة من الزمن، أو حتى خمس دقائق فقط، فسوف تحدث أعراض الانسحاب، مماثلة لتلك التي يعاني منها مدمنو المخدرات.



المرحلة الرابعة: "أنت وأنا إلى أبد الآبدين"



هرمون الأوكسيتوسين، "هرمون الاحتضان"، مهم للعلاقة. فهو لا يعزز العلاقة بين الأم والطفل فحسب، بل بين الواقعين في الحب عموما.

بالإضافة إلى ذلك، فهو يخلق الثقة في العلاقات الاجتماعية. ومع ذلك، فإن له كذلك جوانبه السيئة: فهو يجعلنا نستبعد الآخرين. كقاعدة عامة، لا يفعل العشاق ذلك بسوء نية، فلا تظلموهم!



المرحلة الخامسة: أحلى الأوقات مع التستوستيرون والإستروجين



علاقة الجنس بالهرمونات الكلاسيكية للوقوع في الحب هي فقط غير مباشرة؛ إذ تؤثر الهرمونات الجنسية، التستوستيرون والإستروجين، في المقام الأول على الحياة الجنسية. ممارسة الجنس (أو كما يطلق عليها البعض ممارسة الحب) لها أيضا فوائد صحية؛ إذ يحرق الشريكان ما يصل إلى بضع مئات من السعرات الحرارية أثناء ممارسة العلاقة الجنسية، كما يوضح اختصاصي الغدد الصماء هيلموت شاتز.



بالإضافة إلى ذلك، يجعل ممارسة الجنس الرجال أقل عرضة للإصابة بسرطان البروستات، ويمكن للمواد الشبيهة بالأفيون التي يفرزها الجسم أن تعمل كمسكنات للألم.

وهذا ما يفسر شعور كبار السن بآلام الركبة والعمود الفقري أكثر من الشباب، حسب هيلموت شاتز.



سحر الحب



يعتمد استمرار الحب على ما هو أكثر بكثير من الهرمونات. يؤكد هيلموت شاتز: "لا يجب أن تنظر إلى الهرمونات بمعزل عن غيرها. في الحب يعتمد بشكل كبير على الحالة النفسية وعلى الجهاز العصبي".



إن سحر الوقوع في الحب ليس مجرد عملية بيولوجية. الهرمونات هي مجرد جزء من شبكة من المكونات المسؤولة عن الشعور "بالحب".



من أجل إنقاذ الحب من تعقيدات وروتين الحياة اليومية، ينصح أخصائي الغدد الصماء هيلموت شاتز بالذهاب في بعض الأحيان إلى السفينة الدوارة، على سبيل المثال: المواقف الخطرة تعيد الأحبة إلى أحضان بعضهم البعض.



ولدى غيرهارد روت، الباحث في مجال الدماغ في ولاية بريمن الألمانية، نصيحة أخرى: قم بالمزيد والمزيد من الإطراء والثناء: "الكلمات الصادقة والطيبة يمكن أن تؤدي إلى زيادة إفراز المواد العصبية مثل الأوكسيتوسين والدوبامين. وهذا بالضبط ما يحتاجه العشاق".

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