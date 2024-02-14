ما أثر هرمون الحب الأوكسيتوسين على الذاكرة والتعلم؟

MENAFN - Alghad Newspaper)الدراسة التي أجريت من قبل مجموعة من الباحثين برئاسة البروفيسور أكيوشي سايتوه وجونبي تاكاهاشي من جامعة طوكيو للعلوم، ونشرت هذه الدراسة في مجلة PLOS One في 16 نوفمبر 2023، أظهرت أن هذه المادة الكيميائية الطبيعية الموجودة في الدماغ تلعب دورا حاسما في العمليات المعرفية الأخرى أيضا، بما في ذلك التعلم والذاكرة .وكشفت الدراسة عن دور هام للأوكسيتوسين في ذاكرة التعرف على الأشياء على المدى الطويل. استخدمت الدراسة تقنيات الوراثة الدوائية لتنشيط خلايا عصبية معينة من نوع OXT داخل الدماغ، وتقييم التأثير على الوظائف المعرفية من خلال مهام مثل مهمة التعرف على الكائنات الجديدة.وقد اكتشف العلماء بالضبط كيف يؤثر هرمون الأوكسيتوسين على الذاكرة لدى الحيوانات من خلال دراسة "الخلايا العصبية للأوكسيتوسين" التي تحتوي على مستقبلات الأوكسيتوسين وتعمل بشكل مختلف بناء على توفر المادة الكيميائية في الدماغ.وفي الدراسة التي نشرتها مجلة PLOS One، قام فريق من العلماء، برئاسة البروفيسور أكيوشي سايتوه، إلى جانب جونبي تاكاهاشي من جامعة طوكيو للعلوم، بالتعمق في المسارات العصبية المعقدة وآليات الإشارة التي ينشطها الأوكسيتوسين. وقدموا رؤى غير مسبوقة حول آثاره على التعلم والذاكرة.ويوضح البروفيسور سايتوه: "سبق أن اقترحنا أن الأوكسيتوسين قد يكون مرشحا علاجيا جديدا للخرف بناء على دراسات باستخدام نموذج فأر لمرض ألزهايمر.

وللتحقق من هذا الأمر بشكل أكبر، قمنا في هذه الدراسة بفحص دور الأوكسيتوسين الداخلي في الوظيفة الإدراكية للفأر.

وتم ذلك عن طريق استخدام التقنيات الدوائية لتنشيط الخلايا العصبية للأوكسيتوسين على وجه التحديد في مناطق معينة من الدماغ. ثم تم تقييم الوظيفة الإدراكية للفئران باستخدام مهمة التعرف على الكائنات الجديدة (NORT)".

نتائج الدراسة:



أظهرت الدراسة أن تنشيط الخلايا العصبية OXTergic يعزز بشكل كبير ذاكرة التعرف على الأشياء على المدى الطويل.



تم العثور على تنشيط الخلايا العصبية OXTergic في النواة تحت المهاد المجاورة للبطينات (PVN) وإسقاطاتها إلى SuM لتكون محورية لتعزيز الذاكرة.



يشير البحث إلى الإمكانات العلاجية للأوكسيتوسين في علاج التدهور المعرفي، ويقدم رؤى جديدة لمكافحة أمراض مثل مرض الزهايمر.



أهمية الأوكسيتوسين



-الترابط الاجتماعي: يُفرز الأوكسيتوسين خلال اللمس والتواصل الاجتماعي، مما يعزز مشاعر الحب والارتباط والثقة.



-الولادة والرضاعة: يُفرز الأوكسيتوسين بكميات كبيرة خلال الولادة، حيث يساعد على تحفيز انقباضات الرحم ويسهل عملية الولادة. كما يُفرز الأوكسيتوسين أثناء الرضاعة الطبيعية، مما يعزز الرابطة بين الأم والطفل.



-الوظائف الإدراكية: أظهرت الدراسات الحديثة أن الأوكسيتوسين يلعب دورًا هامًا في التعلم والذاكرة، خاصة ذاكرة التعرف على الأشياء على المدى الطويل.



وتُظهر هذه الدراسة دورًا هامًا للأوكسيتوسين في الذاكرة، مما قد يُساعد في تطوير علاجات جديدة لأمراض مثل مرض الزهايمر.

كما تُشير الدراسة إلى أن البيئة المحفزة التي تنشط الأوكسيتوسين في الدماغ قد تُساعد في تخفيف تطور الخرف.

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