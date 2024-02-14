كأنّها كالشّمسِ يُعيي كفَّ قابِضِه شعاعها.. عن المرأة التي أحبها المتنبي

أبو الطيّب المتنبّي: هو أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصّمد الجعفي. كانَتْ ولادته سنة 303هـ/915م، في حيِّ كِندة وبنو جُعْفی قبيلة تنتسب إلی اليمن. كانَ من أعظمِ شعراءِ العربِ والأكثر تمكناً من الّلغةِ العربيةِ بقواعدِها ومفرداتِها وأصولِ البلاغةِ فيها بحيث أنَّهُ يتمتع بمكانةٍ مرموقةٍ في تاريخِ الأدبِ العربيِّ ولمْ يسبقْ لغيرهِ من الشعراءِ أنِ احتلّها. وما زالَ شعرُهُ حتّى اليوم مصدرَ إلهام شعراءً وأدباءً كُثر. شاعرُ الحكمةِ والمدحِ والفخرِ والّذي نظمَ الشعرَ في التّاسعةِ من عمرِهِ فهل لامسَ قلبَهُ الحُبْ؟



ككلِّ شخصٍ قرأَ للمتنبي وتعرّفَ على أشعارِهِ ذاتَ الصبغةِ النرجسيّةِ والمدحِ ووصفِ المعاركِ والهجاءِ، تساءَلْتُ عن موضعِ المتنبي من الغزلِ والحبِّ والزواج والمرأةِ بشكلٍ عام. وطالما سمعْنَا عنِ اقترانِ أسماء الشّعراء باسماء حبيباتِهم كـ"جميل بثينة" و"مجنون ليلى" و"عنترة وعبلة" لكن لم يسبقْ لنا أنَّ المتنبي اقترنَ اسمُهُ باسمِ محبوبةٍ أو امرأةٍ على وجْهُ التّحديد.. أمّا عنِ المرأةِ في شعرِ المتنبي قد كتب عنها بنوع من المساواةِ بينها وبينَ الرّجل وجاءَ في مرثيّةِ أمِّ سيفِ الدولة:



وما التأنيثُ لاسمِ الشّمس عيبٌ

ولا التّذكيرُ فخرٌ للهلالِ

وإضافةً علی ذلكَ غزل المتنبي للمحبوبةِ الغامضةِ والّتي يصفُها في اشعارِهِ دونَ الايحاءِ إلی من تكون:



هامَ الفؤادُ بأعرابيّةٍ سكنتْ

بيتاً من القلبِ لمْ تمدد لهُ طنبا

كأنّها كالشّمسِ يُعييكفَّ قابِضِه

شعاعها ويراهُ الطّرف مقتربا

بحرٌ عجائبه لم تُبْقِ في سمرٍ

ولا عَجائب بحرٍ بَعدَها عَجَبَا



وليسَ هذا فحسب وإنّما الأهم وزبدة الكلام أنَّ هناكَ مَنْ ذهبَ أنَّ أبي الطيّب أحبَّ خولةَ وهيَ أختُ سيفِ الدولةِ الحمداني الّذي لم تكنْ علاقته بالمتنبي علاقةَ ملكٍ بشاعر إنّما علاقة منْ نوعِ الصّداقة. وبانتْ مشاعرُ الحبِّ الدفين في رثاءِ خولة عندما بلغهُ نبأ وفاتِها:



يا أُختَ خَيرِ أَخٍ يا بِنتَ خَيرِ أَبٍ

كِنايَةً بِهِما عَن أَشرَفِ النَسَبِ

جِلُّ قَدرَكِ أَن تُسمى مُؤَبَّنَةً

وَمَن يَصِفكِ فَقَد سَمّاكِ لِلعَرَبِ

لا يَملِكُ الطَرِبُ المَحزونُ مَنطِقَهُ

وَدَمعَهُ وَهُما في قَبضَةِ الطَرَبِ

غَدَرتَ يا مَوتُ كَم أَفنَيتَ مِن عَدَد

ِ بِمَن أَصَبتَ وَكَم أَسكَتَّ مِن لَجَبِ



وتظهرُ عاطفةُ الشّاعرِ الصّادقةِ العفويّةِ والّتي تنسكبُ فيها الكلماتُ جرّاءَ حزنٍ عميقٍ وصدمةٍ عارمة اجتاحَتْ قلبَهُ لموتُ خولة:



طَوى الجَزيرَةَ حَتّى جاءَني خَبَرٌ

فَزِعتُ فيهِ بِآمالي إِلى الكَذِبِ

حَتّى إِذا لَم يَدَع لي صِدقُهُ أَمَلاً

شَرِقتُ بِالدَمعِ حَتّى كادَ يَشرَقُ بي





فالشّاعر ذكرَ في قصيدتِه كيفَ هو حالُ قلبِهِ بعدَ ذاك الفراق واستدلَّت فئاتٌ من الدَّارسينَ والباحثينَ أنَّ المتنبي كتبَ في رثاءِ الأمِّ والأخْتِ الأخری لسيفِ الدّولة ولمْ يكتبْ بالطّريقةِ التي كتبَ فيها عن خولة فهنا تتجلی المشاعر الجيّاشةِ والحُرقة والشَّجن الكبيرِ فيقول:



يَظُنُّ أَنَّ فُؤادي غَيرَ مُلتَهِب

ٍ وَأَنَّ دَمعَ جُفوني غَيرُ مُنسَكِبِ

فَلَيتَ طالِعَةَ الشَمسَينِ غائِبَةٌ

وَلَيتَ غائِبَةَ الشَمسَينِ لَم تَغِبِ



وذلكَ الهيام لعلَّه أنْ يكون من أسبابِ الجفاءِ الّذي حلَّ على علاقةِ الشْاعر بالأميرِ الحمداني. فبعدَ قصيدةِ الرّثاء هذه أخذَ بنا التَّفكير إلی العودة للقصائد الغزليّة الّتي كانَ قدْ نَظمها المتنبي قَبْلها فمنذُ بدايةِ لقائِهِ بسيفِ الدولةِ في أنطاكية أثناء زيارةٍ من الزياراتِ حيثُ التقَتْ عيناهُ بعيناهَا لأوّلِ مرة ففُتنَ بهما ووقعَ في حبّها يلقي قصيدةً لسيفِ الدولةِ بعضُ أبياتها غزليّة:



قِفي تَغرَمِ الأولى من اللّحظِ مُهجتي

بثانِيَةٍ والمُتْلِفُ الشّيْءَ غارِمُهْ

وما حاجةُ الأظعانِ حَوْلَكِ في الدّجى

إلى قَمَرٍ ما واجدٌ لكِ عادِمُهْ



وهذه الأبياتُ تدلُّ على وجودُ امرأةٍ معَ سيفِ الدّولةِ والتي قالَ البعضُ أنّها خولة لأنَّ الملوك عندما كانوا يسافرونَ يصطحبونَ نساءاً معَهُمْ ففي البيتينِ السّابقينِ يقصدُ أنَّ نظرةً واحدةً مِنها لا تكفي فيطلبُ أُخری، والقمرُ لا فائدةَ منْهُ في حضرِتَِها.



وعلاوةً على ذلِك قيْلَ أنَّه لمْ يتزوّج وبالرّغم منْ هذا قرأْتُ مرةً في إحدى محاولات البحث عن أجوبةٍ لأسئلتي حولَ المتنبي هذا الشاعرُ الغامضُ: أنّه تزوّج من امرأة وهي"أمُّ محسده" فمحسده هو ولده ولكنَّهما قُتلا، ويقالُ أيضاً أنَّ محسد قُتلَ لحظةَ قَتْلِ أباه فكانا سويّاً عندما داهمتْهُما عصابةُ فاتكِ الاسدي. لكنْ هذهِ الأحاديث عنْ الزواج وحبْ خولة ليست إلا عبارة عن تكهنات ووجهات نظر وآراء نقاد مبنيّة على الحدسِ ولا دليلاً مثبتاً على صحّةِ هذهِ الأقاويلِ.



فهل حقاً أنَّ المتنبي لم يطأْ الحبُّ قلْبه كما وصفَهُ ناقدوه؟

كانَ المتنبي ساعياً نحوَ المجدِ والسلطةُ ونيلِ مراتبَ عاليةً ما جعلَ من عدمِ ارتباطه بإمرأةٍ خلالَ مسيرةِ حياتِهِ مجالاً مفتوحاً أمامَ الكارهيْنْ لهُ والمنتقدينَ أشعارَهُ فقدِ اعتبروا أنَّ المناصب كانت أهمّ ما كان يفكرُ به.



فهلْ أحبّ المتنبي نفسَهُ الّتي مدَحها فقطْ؟

أعتقد بأنَّ الحديث عن عدم حبّه لمرأةٍ في حياتِه بعيدٌ عنِ المنطقِ،فالحب والمرأة الذين قامَ بذِكرِهِما في أشعارِهِ يقعانِ في مكانِهِما، هذا عدا على القولِ بأنَّ حبيبةَ المتنبي من نسجُ خيالِهِ فصحيحٌ أنَّ الشخص يستطيع أن يضع مواصفاتٍ معيّنة يحب تواجدها في الشّخص الّذي سيكونُ شريكاً لهُ ولكنْ من وجهةِ نظري أنَّه لا أحدْ سيتغزّل بشخصٍ غيرَ موجودٍ واقعيّاً وإذا اختلفَ أحدٌ في هذا الرأي وقالَ: أنّه يصف عيوناً جميلةً من صنعِ خيالِه سيقولُ أنّنا نستطيع التّغزل بعيون بدونِ صاحبٍ حقيقيٍ لها، بينما مشاعر الحبِّ لا يشعرُ بها إلّا المحب ولنْ يقدر أيَّ إنسان على أن يصف شعوراً لمْ يعشه. فيقول أبا الطيّب:



وعَذَلْتُ أهْلَ العِشْقِ حتى ذُقْتُهُ

فعجبتُ كيفَ يَموتُ مَن لا يَعشَقُ

وَعَذَرْتُهُمْ وعَرَفْتُ ذَنْبي أنّني

عَيّرْتُهُمْ فَلَقيتُ منهُمْ ما لَقُوا



وشرح الأبياتِ يدلُّ على أنَّ المتنبي كانَ يلومُ العاشقين في فترةِ شبابِه لكنَّه عذَرهُم بعدَ أن ذاقَ لوعةَ الحبِّ حتّى صارَ يشعر باستغرابٍ ممنْ يموتُ ولمْ يدخلِ الحبَّ قَلبَهُ. وهذا خيرُ دليلٍ على هيامِهِ بحبيبةٍ ما، ولكنَّه لمْ يُفصحْ عنْها ويَظهر الكتمانُ جليّاً في هذينِ البيتينِ:



كتمتُ حـبّك حتى منْكِ تكرمةً

ثمَّ استوى فيهِ إسراري وإعلاني

كأنَّه زادَ حتّى فاضَ عنْ جسدي

فصارَ سقمي بهِ في جسمِ كتماني



فالمتنبي كانَ مترفعاً عن المجونِ وليس كنظرائِهِ من بعضِ الشُّعراءِ الذينَ كانوا يفخرونَ بتعددِ الحبيباتِ وشربِ المدامةِ فقد كانَ دائماً يحبُّ أنْ يظهرَ حسنَ الصّورةِ ولعلَ كتمانَهُ لاسمِ محبوبتِه بناءاً على طلبِها أو نتيجةَ مشاعرٍ صادقةٍ أو أنّها حقاً كانَتْ خولة ومنَ المؤكد أنَّه لنْ يذكرَ اسمها في حالٍ كحالِه، وربّما كانَ كتمانَهُ ناتجاً عن معرفةِ العائلةِ الحمدانيّة ورفْضِها ومحاربتِها لهذا الحب فلمْ يذكرها كي لا يظنَ النّاس ما كان شائعاً في تلكَ العصورِ من ظنونٍ سيئةٍ وكلامٍ ولمزٍ سيقال عن الشاعرِ وعلاقَتِه بالفتاةِ الّتي أحبَّها فكتبَ بِها شعراً.



وأخيراً لا نستطيع مهما حاولنا أنْ نصِلَ إلى جذورِ الحقيقةِ في شعرِ المتنبي هذا الشاعرُ الحكيم، فهلْ كانَ بإخفاءِ بعضِ الحقائقِ وعدمِ الحديثِ عنْها بالشّكلِ الواضحِ إنّما بطريقةٍ مرمّزةٍ نوعاً ما خطةً من المتنبي لجعلِ من سيأتي بعدَهُ مكبّاً على البحثِ في أشعارِهِ.



ولا يخفى على قارئِ المتنبي المشاعرَ الصادقةَ في العديدِ من قصائدِهِ فبراعتُهُ في الّلغةِ والعفوية والصدق الذي يتبيّن لنا أحياناً هيَ خيرُ دليلٍ على أنَّ المتنبي أحبَّ وهامَ وعشقَ، والأكثر شيوعاً منَ القصصِ أن المحبوبةَ هي "خولة" ومهما وجّه الكارهونَ لَهُ سِهامَهمْ فسوفَ تتصدی لهمُ العظمةَ في شعرِهِ وبلاغتِهِ وفصاحتِهِ وأنَّه تركَ تراثاً ثميناً نفخرُ بِهِ. هذا الشّاعرُ الذي كان قويّاً صارماً لا يخافُ فهجا أعظمَ الملوكِ أشدَّ هجاءٍ حتّى قيلَ عنْهُ "الشُاعر الّذي قتلَهُ شعرُهُ" فماتَ مقتولاً سنةَ 354هـ/965م وعاشَ خالداً في قلوبِنا وعقولِنا. -الجزيرة (رابعة الخطيب)

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