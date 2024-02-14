دولة لاتينية تصدر 700 مليون زهرة في يوم الحب

MENAFN - Alghad Newspaper)وأشارت وزيرة الزراعة والتنمية الريفية جنيفر موخيكا في بيان، إلى أنّ هذا الرقم يمثل 15% من صادرات الزهور السنوية في كولومبيا التي تُشكّل ثاني أكبر مورّد لهذا المنتج في العالم بعد هولندا.



وتتميّز كولومبيا بجودة زهور كثيرة أبرزها الورود والقرنفل والأقحوان والكوبية والزنابق.

وتُعدّ الزهور ثاني أكثر منتج زراعي تصدّره كولومبيا بعد البن، إذ تزرع وتصدّر إلى الخارج أكثر من 60 نوعاً و1600 تشكيلة من الزهور.



ويشهد ((يوم الحب)) الذي يحتفل به الكولومبيون في سبتمبر ويوم الأم الذي يُصادف في هذا البلد في شهر مايو، أكثر نسب مبيعات من الزهور في الخارج، إذ تمثل نحو 30% من الحجم السنوي لمبيعات الزهور في البلد الواقع في أميركا الجنوبية، بحسب موخيكا.



ويوفر ((يوم الحب)) الذي يصادف في 14 فبراير حوالي 27 ألف وظيفة مؤقتة تُضاف إلى 110 آلاف وظيفة يشملها القطاع أصلاً. وأوضحت موخيكا أنّ "الغالبية الكبرى من العاملين في هذا المجال هم نساء وأمهات معيلات لأسرهنّ".



وارتفعت الرحلات الجوية لنقل الزهور ثلاث مرات خلال الأيام الفائتة لتصل إلى ما بين 30 و40 رحلة يومياً.



وبالإضافة إلى الولايات المتحدة، تصدّر كولومبيا الزهور إلى حوالي مئة دولة بينها اليابان وهولندا وفرنسا وإسبانيا وكوريا الجنوبية.



وبين يناير وأكتوبر 2023، بلغت الإيرادات المتأتية من تصدير الزهور الكولومبية 1,75 مليار دولار، على ما أظهرت الأرقام الرسمية.- ا ف ب