مطار دبي الدولي يشهد أول عرض زواج على سطح مطار في العالم - فيديو

MENAFN - Alghad Newspaper)جاء هذا العرض استجابةً لدعوة مطار دبي الدولي DXB المفتوحة بمناسبة يوم الحب، حيث اغتنم ديميتري وأناستاسيا الفرصة ليصبحا الزوجين المحظوظين اللذين اختيرا ليحتفلا بحبهما فوق مبنى كونكورسB، وليتوجا قصة حبهما التي بدأت بمحض الصدفة عشية رأس السنة الجديدة في دبي، عندما كانت أناستاسيا تزور المدينة كسائحة.



تم تنظيم هذا الحدث الفريد بالتعاون بين مختلف الجهات ضمن مجتمع المطار، وفي هذا السياق، قالت ميشيل لي، نائب الرئيس لشؤون العلامة التجارية والاتصال في مطارات دبي: "نسعى في مطار دبي الدولي إلى توفير تجارب لا تُنسى لضيوفنا، وهذه اللحظة هي دليل على قدرة المطار على تحويل اللحظات العادية إلى تجارب استثنائية. نحن سعداء بأن نكون جزءاً من القصة الجميلة التي جمعت بين ديمتري وأناستاسيا".- وكالات

