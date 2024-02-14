شباب لبنانيون يتبادلون نصيحة سرية للتهرّب من هدايا الفالنتاين

MENAFN - Alghad Newspaper)"الفرار أفضل خيار"... نصيحة "سرّية" تبادلها بعض الشباب اللبنانيين في مجالسهم الخاصة للتهرب من شراء هدايا مكلفة لزوجاتهن وحبيباتهن في عيد الحب.



أما خطوات تنفيذ هذه النصيحة فتقتضي على افتعال مشكلات مع الشريك خلال الأسبوع الذي يسبق الفالنتاين، ثم المصالحة مجدداً بعد أيام من انقضاء هذه المناسبة وليس في اليوم نفسه "تجنباً لإثارة الشكوك".



فضح "النصيحة السرية"

يبدو أن هذه النصيحة بين الرجال لم تعد "سرية"، قد سُرّبت عبر مواقع التواصل قبل أيام من عيد الحب سواء عبر مقاطع فيديو ساخرة، أو عبر رسائل مباشرة كتبها بعض الشباب عبر حساباتهم.



وتحت هاشتاق فاعل_خير الذي احتل الترند في لبنان خلال اليومين الماضيين، دعا المواطن جوزيف الخوري إلى التصرف بطريقة سيئة مع الشريك أو ترك الحبيب حتى انقضاء عيد الحب.



وكتب عبر حسابه بلهجتة المحلية": "شباب كل حدا متزوج أو عنده صديقة، كل شي فيك تعمله من نكد وثقالة دم أو مشاكل ليقطع عيد الحب.. الإمضاء: فاعل خير".



مؤيد ومعارض للنصيحة

انقسمت التعليقات حوله بين مؤيّد ورافض، إذ اعتبر البعض أن افتعال الشباب للمشاكل قبل عيد الحب للتهرب من الهدية يشكل إهانة للشريك ودليل على ضعف العلاقة وانعدام الثقة، على اعتبار أنّ المرأة رومانسية بطبعها ويمكن أن تكون سعيدة فقط بهدية بسيطة رمزية.



بالمقابل، برز اتجاه آخر من التعليقات يعتبر أنه من الصعب الاكتفاء في هذه المناسبة بتقديم دب أحمر أو وردة واحدة.



وتضامن بعض الشباب مع "الجنس اللطيف" ودعوهنَّ إلى التغاضي عن المشكلات التي يفتعلها شركائهن في يوم عيد الحب للحصول على الهدية، وكتب أحدهم عبر حسابه: "تحمّلي في هذا اليوم جميع التقلبات المزاجية لحبيبك لتقطعي فرصة افتعال مشكلة تعفيه من شراء هدية عيد الحب".



ضيق الحال

ورغم ردود الأفعال الكوميدية التي سادت بين اللبنانيين تعليقاً على هذه النصيحة المسربة عبر مواقع التواصل، غير أن الصورة ليست "كوميدية كثيراً بالنسبة للعديد من الشباب المرتبطين ممن استطلع موقع 24 آراءهم في لبنان، والذين أجبروا على تطبيق هذه النصيحة بسبب ضيق الحال، مع تزايد الهوة الطبقية بين الفقراء والأغنياء مع لبنان منذ انهيار العملية المحلية وارتفاع سعر صرف الدولار وما رافقه هذا الوضع من غلاء غيّر نمط حياة شريحة كبيرة من الشعب اللبناني.



الحرج من هدية رمزية

الشاب اللبناني إ. م البالغ (27 عاماً) والذي رفض الكشف عن اسمه تجنباً للإحراج، كان من بين الشباب الذين عملوا بالنصيحة السرية مفتعلاً مشكلة مع خطيبته منذ يومين وينتظر مرور بضع أيام على انقضاء الحب كي يصلح العلاقة. وعن سبب فعلته، برّر لموقع 24 بالقول إنه يحاول تجنب الإحراج مع خطيبته التي ارتبط بها رسمياً قبل 5 أشهر، ولا يرغب بمرور عيد الحب الأول لهما بطريقة غير مبهرة ولا ترق لمستوى توقعاتها خاصة أن راتبه تأخر منذ شهرين بسبب معاناة الشركة التي يعمل لديها من أزمة مالية وهي مهدّدة بالإقفال.



عيد الحب في خانة "الكماليات"

خلال جولة ميدانية استوقفنا الشاب إياد علي البالغ 30 عاماً (متزوج وله 3 أطفال)، أثناء شرائه وردة جورية حمراء لزوجته التي كانت تنتظره في سيارة أجرة. وأكد أن هذا العام اضطر إلى تصنيف الاحتفال بعيد الحب في خانة "الكماليات" مكتفياً بهدية رمزية بعدما اعتاد على مفاجأة زوجته في السنوات الماضية بهدايا فاخرة.



وذكر أنه الشهر الماضي اضطر إلى إقفال شركة السياحة والسفر التي أسّسها منذ 7 سنوات بسبب توالي الأزمات المتلاحقة التي ضربت لبنان وتأثيرها على تراجع أعداد السياح العرب. وشرح أن زوجته متفهمة جداً لوضعه المادي الدقيق بعدما اضطر إلى العمل سائق أجرة كي يعيل أسرته.



ورداً على سؤال حول تفكيره في اللجوء إلى النصيحة السرية للتهرب من هدية الفالنتاين، رد بثقة قائلاً: "زوجتي لا تحتاج لهدية كي أعبر لها عن حبي فما يجمعنا منذ سنوات أكبر بكثير.. نحنا معاً في السراء والضراء".



العين بصيرة واليد قصيرة

أما الشاب اللبناني أ. م البالغ 23 عاماً، والذي يعمل عسكري فذكر أنه تذرع بانهماكه في العمل لمدة أسبوعين متواصلين في منطقة جبلية نائية كي يتجنب الاحتفال بهذه المناسبة مع حبيبته التي تسكن في العاصمة اللبنانية بيروت.



وبرّر فعلته بالقول "العين بصيرة واليد قصيرة"، شارحاً أن راتبه ضعيف جداً ولا يستطيع أن يقدم لها هدية على مستوى توقعاته، أو يدعوها للاحتفال في مطعم لأن التكلفة ستعادل نصف راتبه.



وفيما شدّد أنه صادق بمشاعره تجاهها، أكد أنه ينوي الارتباط بحبيبته بشكل رسمي حين يحصل على تأشيرة السفر ليهاجر معها إلى أستراليا ويبني معها هناك حياة جديدة مستقرة مادياً ونفسياً على حد قوله. -24 لايف ستايل