في أربعة أيام فقط.. حسن ذاكرتك بتناول هذه الفاكهة



ووفق صحيفة ((نيويورك بوست)) الأميركية، فقد لفت العلماء في دراستهم إلى أن هذا التأثير الهائل للكيوي في تعزيز الصحة العقلية يرجع إلى حقيقة أن هذه الفاكهة غنية بفيتامين ((سي))؛ المعروف بتأثيره الإيجابي على المزاج والحيوية، من بين فوائد أخرى.

وأجرى الباحثون تجربة غذائية على 155 شخصاً بالغاً يعانون من نقص مستويات فيتامين ((سي))، نقلا عن موقع الشرق الأوسط.





وجرى تقسيم المشاركين إلى 3 مجموعات؛ الأولى تناولت دواءً وهمياً، والثانية مكمل فيتامين ((سي - 250 مليغراماً))، والثالثة حبتين من الكيوي، وذلك يومياً ولمدة 8 أسابيع.



وطُلب من المشاركين جميعاً الإبلاغ عن حالاتهم المزاجية ومدى شعورهم بالحيوية والنشاط.

ووجد الباحثون أن كلاً من مجموعة فيتامين ((سي)) والمجموعة التي تناولت الكيوي أبلغتا عن تحسن في الحالة المزاجية ، لكن المجموعة الأخيرة فقط قالت إنها شعرت بمزيد من النجاح وحب وتقدير الذات.



كما لفت الفريق إلى أن ((مجموعة الكيوي)) شهدت تحسناً في الحيوية والمزاج خلال 4 أيام فقط، وقد بلغت التأثيرات ذروتها في ما بين 14 و16 يوماً.



وقالت تاملين كونر، باحثة علم النفس في جامعة أوتاغو والمؤلفة المشاركة في الدراسة، في بيان: ((من الرائع أن يعرف الناس أن التغييرات الصغيرة في نظامهم الغذائي، مثل إضافة فاكهة الكيوي، يمكن أن تحدث فرقاً في مزاجهم وصحتهم العقلية)).



وتعرف فاكهة الكيوي باحتوائها على نسبة كبيرة من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات، وتكفي حبة كيوي يومياً لتغطية حاجة الجسم من فيتامين ((سي)). وهي مصدر للبوتاسيوم والألياف والفيتامينَين ((إيه)) و((إي)).