عمره 100 ويشارك في بطولة العالم للألعاب المائية- فيديو



ووفقاً لشبكة ((سي إن إن)) الأميركية، فقد قفز الإيراني تاغي أصغري من منصة عالية يبلغ ارتفاعها 3 أمتار في عرض أثار دهشة وإعجاب الحضور، ليتم تكريمه بميدالية ذهبية بعد هذا الإنجاز.



وتأثر أصغري بشدة أثناء حصوله على الميدالية؛ إذ ظهر في مقطع فيديو وهو يبكي متأثراً.



وسبق أن فاز أصغري بميدالية فضية وبرونزية في أول دورة ألعاب آسيوية على الإطلاق عام 1951، ومنذ ذلك الحين، لم يفقد شغفه بهذه الرياضة قَطّ، وفاز بالعديد من الميداليات في دورة الألعاب الآسيوية والمسابقات المحلية.

وقال أصغري: ((بالنسبة لي، كنت أحب الغوص منذ أن كنت مراهقاً وحتى اليوم. لقد أحببت دائماً الغوص. لم يتغير شيء بين عام 1951 والآن، باستثناء أدائي!)). ولفت إلى أن آخر بطولة شارك فيها كانت قبل نحو 60 عاماً، حيث كان عمره حينها 41 عاماً، وكانت بطولة محلية قد فاز فيها بميدالية ذهبية.



وأشار أصغري إلى أنه بدأ ممارسة الغوص مع غيره من الأطفال في حمام سباحة بالقرب من منزل طفولته في إيران. ومن المنتظر أن تنتهي فعاليات بطولة العالم للألعاب المائية في يوم 18 فبراير (شباط) الحالي.