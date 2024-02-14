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قبلة كونية بين المشتري والقمر بيوم الحب!

2/14/2024 2:31:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يبدو أن أجواء عيد الحب الرومانسية تجاوزت كوكب الأرض ووصلت حتى باقي كواكب المجرة بصورة وصفت بالسريالية، إذ كشفت وكالة ناسا أن الأرض ستشهد "قبلة كونية" بين القمر والمشتري في يوم عيد الحب، مساء اليوم الأربعاء.


وسيبدو الهلال والمشتري بالنسبة لسكان الأرض، وفق ما نقلته الديلي ميل على مسافة بضعة أصابع من بعضهما البعض بعد نحو ساعة من غروب الشمس، إلا أنهما سيكونان على بعد حوالي 227 مليون ميل في الواقع. ولا يعتبر هذا الحدث نادرا، لكن وقوعه في يوم عيد الحب فريد من نوعه.


وحسب ما يدعيه علم التنجيم، يمثل اقتران الجسمين الكونيين في سماء الليل النمو والوفرة والشفاء والحظ السعيد.


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وسيبدو الحدث جليا فوق سنغافورة وأستراليا بسبب الوهم البصري الذي يجعل القمر يبدو أكبر بالقرب من الأفق مما هو عليه في الأعلى في السماء.


يشار إلى أن كوكب المشتري يكون على مسافة 365 مليون ميل عند أقرب نقطة له من الأرض، و601 مليون ميل عند أبعد نقطة له، وسيكون المشتري على بعد نحو 480 مليون ميل من كوكبنا مساء الخميس.


يذكر أن آخر مرة التقى فيها القمر بالمشتري كانت في 26 ديسمبر 2023، نقلا عن العربية.

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