قبلة كونية بين المشتري والقمر بيوم الحب!



وسيبدو الهلال والمشتري بالنسبة لسكان الأرض، وفق ما نقلته الديلي ميل على مسافة بضعة أصابع من بعضهما البعض بعد نحو ساعة من غروب الشمس، إلا أنهما سيكونان على بعد حوالي 227 مليون ميل في الواقع. ولا يعتبر هذا الحدث نادرا، لكن وقوعه في يوم عيد الحب فريد من نوعه.





وحسب ما يدعيه علم التنجيم، يمثل اقتران الجسمين الكونيين في سماء الليل النمو والوفرة والشفاء والحظ السعيد.



قصص اقتصادية التضخم أسعار الشوكولاتة القياسية تزيد من العبء المالي في عيد الحب

وسيبدو الحدث جليا فوق سنغافورة وأستراليا بسبب الوهم البصري الذي يجعل القمر يبدو أكبر بالقرب من الأفق مما هو عليه في الأعلى في السماء.



يشار إلى أن كوكب المشتري يكون على مسافة 365 مليون ميل عند أقرب نقطة له من الأرض، و601 مليون ميل عند أبعد نقطة له، وسيكون المشتري على بعد نحو 480 مليون ميل من كوكبنا مساء الخميس.



يذكر أن آخر مرة التقى فيها القمر بالمشتري كانت في 26 ديسمبر 2023، نقلا عن العربية.

