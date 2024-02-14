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شومان تعرض الفيلم الهندي كتيب السيرة الذاتية

2/14/2024 2:31:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عرضت شاشة قسم السينما في مؤسسة عبد الحميد شومان، الفيلم الهندي "كتيب السيرة الذاتية" للمخرج أشيش بندي.
وفيلم "كتيب السيرة الذاتية"، الذي أعقب عرضه نقاش بين الجمهور، هو بمثابة سيرة شبه ذاتية للمخرج أشيش بندي، الذي تحمل الشخصية الرئيسية في الفيلم اسمه.
وقالت عضو لجنة السينما في "شومان" الناقدة السينمائية رانية حداد، إن الفيلم تناول السيرة الذاتية للمخرج في مرحلتي الطفولة والمراهقة، تبدو سيرة لشخصية عادية، لذلك تمت الإشارة في عنوان الفيلم إلى كلمة "كتيب" وليس "كتاب"، لكن من قال إن الأشخاص المشهورين والأبطال هم فقط من يمتلكون حكايات مهمة، أيضا الناس العاديون لديهم ما يستحق أن يُروى، لذا حاول أشيش بطل الحكاية -الذي ينتمي إلى طبقة الداليت المنبوذة- بداية؛ رواية شعوره مع أول قصة حب بريئة طُبعت عميقاً في ذاكرته، وذلك عندما ولسبب غير معلوم أمسكت سروشتي -زميلته في المدرسة- بيده فجأة، لم تستأذن مشاعره من الاختلافات الطبقية لتسمح له بحب سروتشي التي تنتمي إلى طبقة أعلى منه، كان حباً من طرف أشيش الذي حاول بمساعدة أصدقائه أن يتقرب منها أكثر، وبقي هذا الحب مكتوماً إلى حين.
وأضافت أن ما يجعل هذه المذكرات مهمة وأكبر من مجرد قصة حب طفولية، هو التشابك مع أحداث حقيقية (هدم مسجد بابري، صراع كشمير، زلزال لاتور، ...) وتزامن قصة الحب هذه مع التغيرات الثقافية والإصلاحات السياسية والاجتماعية الكبرى التي حدثت في الهند أواخر ثمانينيات وبداية تسعينيات القرن الماضي، فترصد المذكرات تحولات أشيش وأصدقائه الذين ينتمي كل منهم إلى طائفة وطبقة مختلفة (المراثا، المسلم، البراهمي، الداليت، السيخ...)، في زمن كانت فيه الطائفة والدين والطبقة الاجتماعية تهدد بتحويل الأصدقاء إلى أعداء. كيف ينظر هؤلاء الأطفال إلى هذه الاختلافات وإلى المجتمع وأعرافه، وإلى الأحداث الاجتماعية، وشؤون الأمة الجارية، وكيف يتعاملون معها، هنا تكمن الحكاية.
الفيلم من تأليف الكاتب الهندي باريش موكاشي، الذي أخذ هو والمخرج أشيش بندي الحكاية السينمائية إلى مستوى مختلف، من خلال تقديم قصة جدية ممزوجة بروح دعابة ساخرة تهجو الواقع الاجتماعي والسياسي والثقافي في الهند، وتمنح المشاهد مساحة للتفكير والتأمل، فهي دراما اجتماعية مشاكسة ممزوجة بالفكاهة والحنين، ويلفت الانتباه نجاح المخرج في اختيار وإدارة الأطفال الذين قاموا بأداء شخصيات الفيلم، وكذلك الأمر بالنسبة لتميز التصوير السينمائي والمونتاج.
"كتيب السيرة الذاتية" إنتاج 2023، فيلم باللغة الماراثية، وهو الفيلم الأول للمخرج أشيش بندي، عرض في مهرجان برلين السينمائي الدولي الثالث والسبعين، وحصل على جائزة أفضل فيلم شبابي في حفل توزيع جوائز شاشة آسيا والمحيط الهادئ في أستراليا.

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