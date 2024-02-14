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الاستماع إلى لغتين ينشط أدمغة الرضع

2/14/2024 2:31:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كشفت الدراسات الحديثة، أن الرضع الذين لا تتجاوز أعمارهم أربعة أشهر، ويعيشون في منازل يتم التحدث فيها بلغتين، يظهرون أنماطا متميزة من تنشيط الدماغ، مقارنة بأولئك الذين يعيشون في بيئات أحادية اللغة.
وتشير النتائج إلى أن التعرض للغة يشكل الدماغ بشكل كبير خلال الحياة المبكرة، ما يؤكد تأثير تجارب الحياة المبكرة على المسارات العصبية. كما تدعم النتائج فكرة أن السنة الأولى من الحياة هي فترة حرجة لتطور اللغة، بحسب ما نشره موقع Medriva.
رحلة اكتساب اللغة
تتطور اللغة عند الأطفال منذ الولادة مباشرة، حيث يبدأ الأطفال في الاستماع ومشاهدة المتحدثين. بحلول الوقت الذي يبلغون فيه ستة أشهر، يدخلون في الفترة الحساسة لتطور اللغة، حيث يتعلمون أولاً حروف العلة في لغتهم الأم. في عمر تسعة أو عشرة أشهر تقريبا، يبدؤون في تعلم الأصوات الساكنة.
يمكن للأطفال الذين يسمعون بانتظام لغة أخرى يتم التحدث بها من حولهم أن يتقنوا تلك اللغة الثانية بسرعة نسبية، حتى سن السابعة تقريبا. عندما يصل الأطفال إلى عامهم الأول، تبدأ مرحلة استخدام الإيماءات للتواصل ونطق كلماتهم الأولى.
ويتقدمون تدريجيا إلى عبارات مكونة من كلمتين، ويؤدي في النهاية إلى انفجار المفردات بين عمر ثمانية عشر شهرا وسنتين. تؤكد مراحل تطور اللغة هذه الحاجة إلى التفاعل المتكرر مع الطفل باللغة الأم من قبل كل من البالغين والأطفال.
تفاعلات بين المعلم والطفل
أثبتت الأبحاث دور التفاعل بين المعلم والطفل في تطوير مهارات التنظيم الذاتي لدى الأطفال ثنائيي اللغة. أظهر الأطفال ثنائيو اللغة في مرحلة ما قبل المدرسة مكاسب أكبر في مهارات التنظيم الذاتي مقارنة بأقرانهم أحاديي اللغة عندما يكونون في فصول دراسية ذات تفاعلات عالية الجودة بين المعلم والطفل.
استفاد الأطفال ثنائيو اللغة، الذين لديهم معرفة أكبر بالمفردات، بشكل أكبر من التفاعلات في الفصول الدراسية، ما يؤكد بشكل أكبر على أهمية رعاية المهارات اللغوية في بيئة ثنائية اللغة.
إن التعرض للغتين في سن مبكرة يمكن أن يؤدي إلى فوائد معرفية وتحسين الوظيفة التنفيذية. يلعب توقيت وشدة التعرض للغة دورا حاسما في تشكيل نمو دماغ الأطفال في بيئة ثنائية اللغة. تعزز ثنائية اللغة عند مهارات اكتساب اللغة وتؤثر أيضا بشكل إيجابي على الجوانب الأخرى من التطور المعرفي.
وللوالدين دور مهم يلعبانه في عملية التطوير والتنمية لمهارات الطفل. إن تقديم أصوات جديدة والغناء والتفاعلات وجهاً لوجه أثناء الرضاعة، وتغيير الحفاضات، والاستحمام، يمكن أن تحفز نمو دماغ الطفل في بيئة ثنائية اللغة.
إن المشاركة في المحادثات والتفاعلات مع الأطفال الرضع يمكن أن تدعم بشكل كبير تطور لغتهم ونموهم المعرفي.
اضطرابات النمو العصبي
أسهم البحث في اضطرابات النمو العصبي، بما يشمل اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وعسر القراءة واضطراب طيف التوحد، في فهم اكتساب اللغة لدى الأطفال أحاديي اللغة وثنائيي اللغة.
قدمت الدراسات، التي تستخدم تقنيات الفيسيولوجيا العصبية أو التصوير العصبي أو علم النفس العصبي رؤى قيمة حول تأثير هذه الاضطرابات على اكتساب اللغة.
تعمل هذه الدراسات على تعزيز فهم أفضل لكيفية دعم وتعزيز عملية تطوير اللغة لدى الأطفال الذين يعانون من اضطرابات النمو العصبي، سواء كانوا في بيئة أحادية اللغة أو ثنائية اللغة.-(العربية نت)

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