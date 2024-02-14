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تقنية جديدة لتمكين الجهاز المناعي من التعرف على الخلايا السرطانية

2/14/2024 2:31:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- طور باحثون في اليابان والولايات المتحدة تقنية جديدة لزيادة رؤية الخلايا السرطانية لجهاز المناعة باستخدام تقنية كريسبر. قاد هذه النتائج كويتشي كوباياشي، الأستاذ في جامعة هوكايدو ومركز تكساس إيه آند إم الصحي، وبول دي فيغيريدو، الباحث الرئيسي في Bond LSC وأستاذ NEXTGEN Precision Health في جامعة ميسوري.
تم تفصيل الطريقة الجديدة في وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم في مقال بعنوان "إزالة الميثيل المستهدفة وتفعيل NLRC5 يزيدان مناعة السرطان من خلال MHC من الدرجة الأولى".
جزيئات معقد التوافق النسيجي الرئيسي (MHC) من الدرجة الأولى هي مركب مناعي موجود على سطح جميع الخلايا في البشر. تعد جزيئات MHC من الدرجة الأولى شرطا أساسيا لجهاز المناعة للتعرف على السرطان والقضاء عليه. عندما تواجه الخلايا السرطانية ضغطا من الجهاز المناعي، فإنها تقلل بشكل فعال جزيئات MHC من الدرجة الأولى، حتى تتمكن الخلايا السرطانية من الاختباء.
طور الباحثون تقنيتهم لزيادة كمية MHC من الدرجة الأولى بقوة في الخلايا السرطانية.
وأوضح كوباياشي: "إن اكتشافنا لديه القدرة على تغيير الطريقة التي نتعامل بها مع علاج السرطان... تمكننا تقنيتنا من استهداف الجينات المستجيبة للمناعة على وجه التحديد وتنشيط الجهاز المناعي ضد الخلايا السرطانية، مما يوفر الأمل لأولئك الذين يقاومون العلاج المناعي الحالي".
حدد كوباياشي وفريقه سابقا جينا يدعى NLRC5، ينظم مستويات MHC من الدرجة الأولى. ووجدوا أيضا أن NLRC5 يتم قمعه عن طريق إيقاف تشغيل المفاتيح الجزيئية الموجودة على الحمض النووي في السرطانات من خلال مثيلة الحمض النووي لتقليل مستويات MHC من الدرجة الأولى.
تمكنت تقنيتهم، المعروفة باسم نظام TRED-I (إعادة التنشيط وإزالة الميثيل لـMHC-I)، من استعادة مثيلة الحمض النووي لجين NLRC5 وتنشيط NLRC5 بشكل أكبر، وبالتالي زيادة مستويات MHC من الدرجة الأولى في السرطان دون التسبب في آثار جانبية حادة.
بالمقارنة مع السرطان غير المعالج، أدى نظام TRED-I إلى تقليل حجم السرطان بشكل كبير في نماذج الفئران. (شين صن، وآخرون. وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم. 29 كانون الثاني/يناير 2024).
وقال دي فيغيريدو: "هناك حاجة ماسة إلى طرق جديدة لمكافحة السرطان مثل هذه، لأنه ليس لدينا سوى القليل من الحلول لمكافحة بعض أنواع السرطان... هذا نهج جديد جذريا، ولقد شعرت بأنني محظوظ لكوني جزءا منه".
تم اختبار TRED-I باستخدام نماذج سرطان الحيوانات. لقد قلل من أحجام الورم بشكل ملحوظ وزاد نشاط خلايا CD8 + T السامة للخلايا. عند استخدامه بالتزامن مع العلاج المناعي الحالي، عزز TRED-I فعالية العلاج بشكل ملحوظ.
وخلص كوباياشي إلى أن "هذا العمل هو تتويج لأبحاث فريقنا على مدى العقد الماضي... من المهم تسليط الضوء على نقل نتائجنا إلى التطبيقات السريرية المحتملة. ونحن نعتقد أنه مع المزيد من التحسين، يمكن لنظام TRED-I أن يسهم بشكل كبير في علاج السرطان".
النتائج التي توصلوا إليها وطريقتهم تمهد الطريق لطرق جديدة لمكافحة السرطان.
الصيدلي إبراهيم علي أبو رمان
وزارة الصحة

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