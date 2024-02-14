احتل وطني سرطان رواية تجسد المعاناة جراء الاحتلال والمرض

MENAFN - Alghad Newspaper) رشا كناكرية

"احتل وطني سرطان"، عنوان اختزل في طيات حروفه ألم القلب والجسد بطريقة أدبية مؤثرة، وسطر به الكاتب الأردني محمد ماجد إلهاما لمحتوى روايته التي تحدثت بين سطورها عن مرضي العصر؛ الأول: مرض السرطان الذي خطف العديد من أحبائنا، والثاني السرطان الأدهى والأمر، ألا وهو الاحتلال.

وفي حديث خاص لـ"الغد"، بين الكاتب ماجد، أن فكرة الرواية لمعت في عقله عندما ازدادت اقتحامات الاحتلال في الأقصى، وازدادت عملياتهم الإجرامية ضد المدنيين، مثل عمليات الضرب والإبعاد التعسفي ومنع المصلين من الدخول إلى باحاته، ففي تلك الفترة، لم يستطع الشعب الفلسطيني السكوت عما يحدث، فانتشرت آنذاك عمليات الطعن الاستشهادية.

وفي تلك المحطة النضالية للفلسطينيين، لمع في عقل ماجد سؤال ما الذي يحث هؤلاء الرجال والفتية على فعلٍ كهذا؟ وهم يدركون أن احتمال موتهم كبير، ولكنهم لم يتراجعوا أو يتوانوا عن هذا الطريق "طريق النضال"، ولذلك عاهد نفسه أن يعطيهم حقهم بالتحدث عنهم في روايته هذه؛ حتى يتخلدوا في ذاكرتنا، كما تخلدت أفعالهم.

ومن هنالك سرح ماجد في عقله وجمع أفكاره، إلى أن انتهى به المطاف بالجمع بين الاحتلال المسرطِن، والسرطان المحتل.

ويوضح ماجد أن أحداث الرواية يقودها صحفي يدعى محمد، تبدأ رحلته في فلسطين، بحثا عن أجوبة لطالما دارت في مخيلته، أهمها "ما تأثير الاحتلال على الشعب الفلسطيني، ومن هم أبطال هذا الشعب"، ويغوص الصحفي في الشعب الفلسطيني، وعاداته منذ القدم، ويتطرق للحديث مع بعض أهالي الشهداء، منهم أشهر منفذي عمليات الطعن.

كما وتتحدث الرواية في الجزء الثاني منها عن معاناة مرضى السرطان، وتحديدا الأطفال؛ إذ يعيش الراوي أحداثا معهم، كانت كفيلة بتغيير نظرته للحياة ومفاهيمها، فبعد أن جلس معهم وتمعن عقولهم ونظرتهم للحياة، أدرك أن المرض لم يبلغ مسعاه فيهم.

ويشير ماجد الى أن هنالك أفكارا عديدة طرحت في الرواية، من ضمنها: الأرض لنا والأقصى لنا، فهو قبلة المسلمين ومسرى النبي عليه الصلاة والسلام ولن يشاركنا أحد فيه، وأن الشعب قاوم، ويقاوم، وسيقاوم، إلى أن يحظى بأرض مستقلة لا يشاركه أحد فيها حتى لو كلفهم الأمر نزف آخر قطرة دم فيهم.

كما ضم فكرة أن منفذي عمليات الطعن هم ليسوا بإرهابيين، بل هم شعب أراد الحياة وأبى أن يرضخ للذل والهوان، وأهم فكرة أن الاحتلال هو مرض العصر، لسان حاله كحال مرض السرطان، ولذلك تطرقت هذه الرواية لكليهما؛ مرض الاحتلال ومرض السرطان.

ويلفت ماجد إلى أنه فصل الرابط الذي يجمع كليهما على طاولة التجبر والغرور، فهنالك أطفال قد عانوا الأمرين بسبب السرطان، لا أحد يعلم مدى وجعهم سوى هم، ولذلك قد تحدثت الرواية عن بعض منهم، لعلنا نشعر ولو بالقليل مما يمرون به.

ويؤكد ماجد أن القارئ سيعيش مشاعر مختلفة مع كل صحفة من الرواية، ففي بداية الأمر، سيعيش القارئ شعور الحنين لفلسطين وجمالها ومناظرها الخلابة، ومن ثم سيشعر بالفخر عند قراءة ما فعله أبطال هذا الوطن، الذين خلدوا أسماءهم وسطروا التاريخ ببطولاتهم الفردية، وبعد ذلك، سيعتصر قلب القارئ حزناً على بعض الأطفال الذين أصيبوا بالمرض الخبيث ولم يستطيعوا هزيمته، لكن قلبه سيشفى عند قراءة قصص أطفال آخرين، قد نجوا منه وبدأوا رحلة جديدة في حياتهم.

وفي الأجزاء الأخيرة من الرواية، سيعيش القارئ رحلة عاطفية ستعيد له توازنه العاطفي والحسي، بحسب ماجد، وسترسم له طريقاً ممهداً نحو تفاصيل العلاقات التي نعيشها يوماً بعد يوم لتتضح له الرؤية، وليمتلئ قلبه بالحكمة وعقله بالعاطفة.

وعلى عكس روايته الأولى "حب على رقعة حرب" التي استغرقت سنة، فقد واظب على كتابة "احتلّ وطني سرطانٌ" ما يقارب الثلاث سنوات لإنهائها، وقد تم إصدارها في كانون الأول (ديسمبر) 2023، مع دار الرواية العربية للنشر والتوزيع، كما وقد كانت الرواية ضمن القائمة الطويلة لـ(قائمة الـ60) لجائزة كتارا للرواية العربية لنسخة 2023 في دورتها التاسعة.

ويشير ماجد إلى أن الرواية توجهت لجميع الفئات؛ إذ سيجد الشاب ضالته في البحث عن معنى الوطن وقيمته، ومعاناة جيله وأحلامهم، وسيجد أيضاً لقدوته أثراً بين الصفحات، أما بالنسبة للمسنين، فسيجدون من الحنين ما يكفي ليصير مشاعرهم الدفينة، سواء بالحديث عن فلسطين وجمالها الخلاب، أو بالحديث عن المسجد الأقصى ومعاناة المصلين فيه، أو بالحديث عن الاحتلال الذي سرق أرضهم على مرأى من أعينهم.

وبالنسبة للأطفال، فسيدركون أن هنالك في عالم موازٍ أطفالا آخرين قد حرموا معنى الطفولة، ولم يشعروا بها يوما، فقد ابتدأت حياتهم وانتهت قبل أن يذوقوا طعم الراحة.

ويشير الكاتب الى أن هنالك رسائل عدة أراد إيصالها في روايته، منها: الوطن لا يباع ولا يشترى، وأن الدماء التي تسيل من أجله هي دماء طاهرة، وأن أبطالنا لهم حق علينا بأن يبقوا في ذاكرتنا، وأن نعي ما فعلوه من أجل أوطانهم، فالاحتلال قد تجذر في داخلنا، فأراد أن يستأصل أرواحنا قبل أجسادنا، فإن لم نقف في وجهه، حتماً سينال مراده.

ويضيف أن كليهما احتلال (المرض والصهاينة)، وكليهما سرطان، يحملان المعنى نفسه، هما الوجه والوجه الآخر لعملة واحدة، لكن يكمن الفرق بالمشبه والمشبه به، كلاهما ينتشر في الجسد حتى يفتك به، فقد انتشر الاحتلال في جسد الدولة حتى احتلنا، والأخير انتشر في أجسادنا حتى احتلها بأكملها.

ويذكر ماجد أن معظم ردود الفعل كانت إيجابية، مبينا أن ذلك ليس بالأمر الغريب، فالرواية واقعية، لا مشاعر زائفة فيها، وتتحدث عن الوطن، الغربة، الحنين، الفقد، الحب، العائلة والأمل.

ويشير إلى أن عنوان الرواية مستوحى من أحداث الرواية وغلافها، فهي تنقسم إلى جزأين؛ الجزء الأول عن الاحتلال الذي انتشر كالسرطان في أوطاننا، والجزء الثاني يتحدث عن المرض الذي انتشر في أجسادنا واستوطنها.

"احتل وطني سرطان" ثاني عمل روائي للكاتب بعد "حب على رقعة الحرب"، والاختلاف بينها يكمن في فحوى الروايتين، فـ"حب على رقعة حرب" يغلب عليها العاطفة، أما "احتل وطني سرطان" فيغلب عليها العقلانية، مبينا أنه عند كتابة الرواية الأولى كانت كرسم مضمار السباق لمشوار لا يعلم متى سينتهي.

وتنوعت المشاعر التي عاشها ماجد عند كتابة الروايتين، فقد امتلأ قلبه بالحماس بعد الانتهاء من عمله الأول، وامتلأ قلبه بالفخر عند الانتهاء من عمله الثاني، منوها الى أن هنالك خطة لعمل ثالث، لكن الأمر يحتاج لصبر ووقت، فالكاتب الناجح ليس بعدد مطبوعاته، بل بمدى إتقان كل عمل منها، بحسب قوله.

ويذكر ماجد أن موهبة الكتابة اكتشفت لديه في المرحلة الجامعية، فقد كانت موهبته القراءة، وعليه بدأت تكبر بذرة الكتابة في داخله، فقد حفزته القراءة على كتابة خاطرته الأولى، واستمر في كتابة الخواطر حتى أنهى عمله الأول، مؤكدا بذلك أن القراءة ساعدته على تطوير موهبته وتنميتها شيئا فشيئا، فهي بمثابة الركيزة الأساسية لمن يريد بناء أعماله الأدبية.

ويشير إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي أسهمت في نشر كتاباته ومعرفته لدى الكثيرين، ويقول: "نحن الآن في عالم رقمي بحت، وقد سيطرت مواقع التواصل الاجتماعي علينا فيه، لذلك لم يكن هنالك سبيل غير مجاراة هذا الأمر"، وعليه عزم على أن تصل أحرفه للقراء، وقد نجح في ذلك إلى حد كبير.

ويختتم ماجد حديثه، مؤكدا أن خططه المستقبلية تتمحور حول نشر روايتيه الأولى والثانية على نطاق أوسع، وأن يلتقط أنفاسه ليباشر في عمله الجديد، كما يطمح لرؤية أعماله في يد كل قارئ عربي، إضافة إلى ذلك، يود أن يرى أعماله مترجمة، وتحديدا "احتل وطني سرطان"؛ ليدرك العالم الغربي حقيقة ما يحدث في فلسطين، بعيدا عن "بروباغندا" الإعلام الزائفة.







غلاف الرواية-(من المصدر)