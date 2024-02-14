عراقتنا ترميم تراثنا.. مبادرة تعنى بمباني السلط لتبقى محطة جذب للسياح

MENAFN - Alghad Newspaper) تغريد السعايدة

المحافظة على الإرث الذي يحاكي عمق التاريخ في كل مكان، هي هدف كثيرين ممن يؤمنون بأهمية تلك الأماكن، بل وتعنى منظمات تراثية بالمحافظة على إعادة الترميم لمواقع معينة لتكون محمية تراثية تواجه التمدد العمراني الحديث.

ومن هنا، حرصت الناشطة الاجتماعية في مجال المبادرات الإنسانية والحقوقية المهندسة كريستين حنا نصر، على أن تكون ضمن تلك الفئة من العاشقين للتراث والتاريخ الذي يتمثل بالأبنية والحجر الذي وضعته ربما يد أحد السكان منذ ما يزيد على قرن ليكون بيته وملاذه، حتى مرت عليه السنوات وبات الآن محطا تراثيا ومكانا يلفت الأنظار ويقول للعالم "كانت هنا حياة وبيوت وتراث".

نصر، هي أيضاً كاتبة ومتخصصة بالشؤون والعلاقات الدولية، وأنهت الدراسات العليا في الجامعة الكاثوليكية في واشنطن، وتعمل حاليا في مجال الاستثمار وترميم البيوت، وجل اهتمامها الآن في ترميم البيوت التراثية في مدينة السلط والمحافظة على هيئتها التراثية، خاصة وأن مدينة السلط باتت الآن على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، ما يجعلها محطة للسياح الباحثين عن هذا التراث والجمال في بيوتها وجبالها وشوارعها القديمة.

ولأجل ذلك، أطلقت نصر مبادرة "عراقتنا ترميم تراثنا"، التي تعنى بترميم البيوت التراثية في مدينة السلط، حيث ترى نصر أن هذا العمل من شأنه أن يجسد الرؤية الملكية في التمكين والتنمية المستدامة، من خلال التوجيهات التي أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني للمؤسسات الرسمية والأهلية والأفراد، بضرورة السير نحو التمكين والتنمية المستدامة في المجتمع كل من موقعه.

ووفق نصر، فإن المحافظة على الهوية التراثية من خلال مبادرة الترميم لبيوت مباني السلط العريقة، تأتي كذلك تطبيقاً لمضامين الأوراق النقاشية الملكية، ومنها الورقة النقاشية الثالثة، التي جاءت تحت إطار "التمكين والمواطنة الفاعلة"، وتركيزها على أهمية المبادرة والريادة والتنمية والقدرة على تحقيق قصص نجاح على مستويين عربي ودولي، خاصة وأن النهج القومي الهاشمي، يرعى المقدسات في القدس، بما في ذلك الرعاية والإعمار، وهذا ما جعلنا نستلهم أهمية العمارة والترميم في الحفاظ على قيم التعايش والتسامح في السلط، على حد تعبيرها.

وتعد مدينة السلط إحدى أهم المدن التراثية في الأردن، كون مبانيها وشوارعها عصية على التغيير، وذلك لصعوبة تبديلها وتراصص المساكن بها، ما جعل كثيرين ممن زوارها من السياح من مختلف مدن العالم يؤكدون أهمية أن تبقى كما هي دون مساس بطبيعتها الخلابة، والأمر كذلك يتطلب نوعاً من الترميم الذي يضمن ديمومة تلك المباني، ويسهم في جعلها لوحة فنية جميلة ومحط أنظار العالم، خاصة لما تتمتع به من تعايش وتناغم سكاني كبير، وجغرافية متنوعة.

هذا الترميم المدروس، كان من خلال العديد من الجهات الرسمية والأهلية في السلط، سعياً منها للمحافظة على طابعها، خاصة بعد انضمامها لقائمة التراث، بيد أن نصر، ولحبها لهذا العمل الفني العمراني، كانت قد أطلقت ونفذت مبادرة "عراقتنا ترميم تراثنا"، التي تهدف إلى طرح خطة عمل لمعالجة قضايا المجتمع وتتحول إلى مشاريع تنموية قصيرة وبعيدة المدى، وأسهم في ذلك موقع السلط الاستراتيجي عبر مختلف العهود التاريخية للمملكة، وحاجتها لمبادرات عملية تعزز من مكانتها وتستغل مواردها المتنوعة.

وتعتقد نصر أن الكنوز الحضارية الأثرية التاريخية المنتشرة في جغرافية المدينة، شكلت عمارتها التراثية على اختلافها من المساجد والكنائس والبيوت والدكاكين والشوارع والحارات والأدراج، وهذه من العوامل التي أسهمت في بناء مجتمع سمته التسامح والتعايش والعراقة، وهو ما دفع لجنة التراث العالمي في "اليونسكو" لضم مدينة السلط إلى قائمة التراث العالمي منذ العام 2021.

لهذا، حرصت نصر إلى إطلاق مبادرتها الشخصية، وتحديداً البيوت التراثية، بوصفها من أشكال التراث المادي، إضافة الى إحياء التراث بتفعيل الندوات واللقاءات داخل البيوت المرممة.

تقول نصر، إن هذه المبادرة جاءت بدافع وشعور شخصي متصل بالانتماء الداخلي للبيئة والحضارة التي ولدت وترعرعت فيها، ولاستغلال خبرتها الطويلة كمهندسة معمارية مختصة بتخطيط المدن والتصميم، ولرفد "مسار درب الأردن" بمحطات تراثية إضافية في السلط، وإعداد مسار السلط السياحي، بعد أن كنت نصر قد أسهمت في تصميم مسار عمّان القديمة السياحي.

كما قامت المبادرة على دعم إنتاجية المجتمع المحلي من خلال استغلال البيوت التي يتم ترميمها في إقامة مشاريع إنتاجية، خاصة في مجال السياحة، وإثراء القيمة السياحية للسلط، كما تسعى المبادرة إلى إيجاد تشاركية مؤسسية ضمن اتجاهين؛ الأول محلي مع البلدية ومديرية الثقافة والسياحة والوزارات المعنية ومناقشة سبل التعاون، والثاني دولي يشمل مخاطبة المؤسسات الدولية الداعمة والمعنية بالتراث الإنساني عبر القنوات الرسمية الأردنية بهدف الترويج السياحي وتدعيم الشراكة.

ويتم تنفيذ المبادرة، وفق نصر، من خلال مجموعة الإجراءات التي تبدأ بالإعداد لمرحلة ترميم البيوت التراثية، ومرحلة التشغيل، والمتعلقة باختيار نوع الاستثمار أو المشروع التشغيلي، من خلال دراسة للموقع، وخصائصه المعمارية الفنية، إضافة إلى ارتباطه بالمشروع التشغيلي له لاحقاً، وإعداد موازنة دقيقة للعمل، كما يتم استغلال ما يتساقط من البناء أثناء الترميم، ودفع عجلة الاقتصاد في المجتمع المحلي من خلال شراء المواد الأولية والاحتياجات من أسواق السلط، والاستعانة بالأيدي العاملة من أبنائها.

بعد ذلك، يتم رسم تصور هندسي للموقع التراثي، يراعى فيه الدمج بين الأصالة والمعاصرة، بإضافة بعض الأساليب المعمارية الحديثة لتدعيم متانة البناء وإبراز جماليته، وتأثيث البيت التراثي المرمم، بشكل ومعايير فنية وديكورات تعبر عن روح وشخصية التراث السلطي الأردني، والتطلع إلى توفير خدمة سياحية فندقية فيها.







