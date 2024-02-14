الحكومة تنفي شائعات بخصوص دوام الخميس

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أكد مصدر مسؤول في
وزارة الاتصال الحكومي، أنه لم يصدر أي بلاغ رسمي يقضي بإنهاء دوام الوزارات
والمؤسسات الحكومية عند الثانية من بعد ظهر غد الخميس.
وبحسب منصة "حقك
تعرف"، شدد المصدر على أن الدوام سيكون كالمعتاد ويبدأ من الساعة الثامنة
والنصف صباحا وينتهي عند الثالثة والنصف ظهرا.
جاء ذلك ردا على أنباء
تداولها مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي في الأردن تشير إلى صدور بلاغ رسمي
بإنهاء دوام الوزارات والمؤسسات الرسمية ليوم الخميس عند الثانية عشرة ظهرا.
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