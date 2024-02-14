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الحكومة تنفي شائعات بخصوص دوام الخميس

2/14/2024 2:30:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكد مصدر مسؤول في وزارة الاتصال الحكومي، أنه لم يصدر أي بلاغ رسمي يقضي بإنهاء دوام الوزارات والمؤسسات الحكومية عند الثانية من بعد ظهر غد الخميس.

وبحسب منصة "حقك تعرف"، شدد المصدر على أن الدوام سيكون كالمعتاد ويبدأ من الساعة الثامنة والنصف صباحا وينتهي عند الثالثة والنصف ظهرا.

جاء ذلك ردا على أنباء تداولها مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي في الأردن تشير إلى صدور بلاغ رسمي بإنهاء دوام الوزارات والمؤسسات الرسمية ليوم الخميس عند الثانية عشرة ظهرا.

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