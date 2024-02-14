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حياة اف ام تولم بذكرى انطلاقتها 18 لأكثر من ألف فلسطيني في شمال غزة

2/14/2024 2:30:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أولمت إذاعة حياة اف ام في شمال غزة لأكثر من ألف فلسطيني متضرر من جراء عدوان الاحتلال المتواصل على القطاع منذ نحو 5 أشهر.
وجاءت مبادرة إذاعة حياة اف ام في ذكرى انطلاقتها الثامنة عشرة الأربعاء 14 شباط، وإحساسا منها بضرورة المساهمة في تقديم البذل والعطاء تجاه ما يعانيه الأهل في غزة من عدوان و إبادة جماعية تطال البشر والشجر والحجر.
وقال رئيس هيئة المديرين في إذاعة حياة اف ام المهندس موسى الساكت إن عدوان الإبادة الجماعية وفرض حصار خانق على الأهل في القطاع منذ نحو خمسة أشهر لن يزيد الغزيين إلا إصرارا على التمسك بأرضهم والدفاع عن وطنهم.
وأضاف أنه وانطلاقا من ذلك اتخذت الإذاعة هذا العام "وتستمر الحياة" شعارا لها في تعبير منها على أن حياة الأهل في غزة ستستمر رغم الجرح النازف والحصار الخانق، وأنهم قادرين على تحقيق النصر بما يبدوه من صبر وثبات، مؤكدين بذلك أنهم شعب يحب الحياة والأمن والطمأنينة كحبهم لتراب أرضهم الطهور.
وبين الساكت أن حياة اف ام سخرت أثيرها خلال الأشهر الخمسة الماضية لمناصرة القضية الفلسطينية عبر تسليط الضوء على همجية العدوان وحرب الإبادة الجماعية في غزة، من خلال برامجها ونشرات أخبارها ومراسليها المتواجدين في الأرض المحتلة.
وأكد أن الإذاعة فتحت بثا مفتوحا لأيام عديدة لتغطية تطورات الأحداث في قطاع غزة، استضافت خلالها العديد من المسؤولين والسياسيين والمحللين.
وأوضح أن هذا ينسجم تماما مع الخط التحريري الذي اتخذته اذاعة حياة اف ام لنفسها منذ اليوم الأول لبثها عبر الاثير قبل 18 عاما، ومنسجما مع شعار صدح به مذيعوها عبر السنوات الماضية "من عمان نبض القدس".
وشدد المهندس موسى الساكت على أن حياة اف ام التزمت خلال السنوات الثمانية عشر الماضية بخطها التحريري المستند إلى أعلى درجات المهنية، منطلقة من أنها أثير نقي يقف في صف الوطن والمواطن.
وأوضح في ذكرى انطلاقة حياة اف ام الثامنة عشرة، أنها انطلقت كفكرة وطموح لتصبح اليوم مدرسة إعلامية ناهضة، يشار إليها بالبنان وتحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة وبسمعة مهنية جعلتها في مقدمة المؤسسات الإعلامية الأردنية.
وتواصل حياة اف ام مسيرة التطوير ومواكبة التحديث الذي تقدمه التكنولوجيا تحديدا فيما تعلق بوسائل الإعلام والاتصال.
وتوسعت حياة اف ام لتصبح مجموعة إعلامية عبر بثها الإذاعي في أكثر من محافظة على امتداد جغرافية الوطن من شماله إلى جنوبه، وكذلك عبر البث من خلال القمر الصناعي نايلسات، وعبر أذرعها الإعلامية بموقعها الإخباري "أخبار حياة" ومنصاتها المختلفة عبر السوشال ميديا والبودكاست.

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