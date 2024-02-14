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زيارة ميدانية لمشروع تمكين المجتمعات ذات الدخل المحدود في جنوب الأردن

2/14/2024 2:30:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قام وفد من وزارة الزراعة، والسفارة الإيطالية في عمان، والوكالة الإيطالية للتعاون التنموي (AICS)، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في الأردن، ومؤسسة الاقراض الزراعي بزيارة ميدانية لموقع مشروع " الإنتاج المستدام واستخدام الموارد الزراعية الطبيعية " في محافظة معان.
خلال الزيارة إلى خمسة آبار لجمع المياه ومشروعين لتصنيع الأغذية في وادي موسى والشوبك، التقى مندوبا عن معالي الوزير وسعادة السفير الإيطالي و مديرة الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي في عمان وممثل منظمة الأغذية والزراعة في الأردن وتفاعلوا مع المستفيدين من مشاريع تصنيع الأغذية. حيث شارك المستفيدون والمستفيدات قصص نجاحهم وأظهروا خبرتهم في مجال تصنيع الأغذية من خلال المناقشات والعروض التقديمية.
مندوبا عن معالي وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، قال السيد محمد دوجان مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي“في غمرة احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستوريه فان مسيرة الانجاز مستمرة في هذا الوطنوالدور الذي تقدمه وزارة الزراعة من خلال احداث تنمية حقيقية خصوصا في مناطق الأطراف ترجمة لرؤية التحديث الاقتصادي التي استهدفت حلول مستدامة للتحديات التي تواجة القطاع الزراعي على كافة الأصعدة. " وأضاف دوجان، "تتولى مؤسسة الاقراض الزراعي توفير التمويل المدعوم من خلال تبني برامج تدعم التكنولوجيا الحديثة ودعم مسار التنمية الريفية وتمكين المرأة والشباب العاطلين عن العمل وجاء هذا المشروع لتميل المستفيدين بالشراكة مع منظمة الفاو الداعمة دائما للقطاع الزراعي مما يحقق النتائج المرجوة لتمكين المستفيدين من اقامة مشاريعهم الزراعيه."
وأكد سعادة السيد لوتشيانو بيزوتي، السفير الإيطالي لدى الأردن، على "اعجابه الشديد بتفاني ومرونة مجتمعات معان المشاركة في هذا المشروع. وذلك من خلال مشاهدة قصص نجاحهم بشكل مباشر، بدءًا من تقنيات حصاد المياه المبتكرة إلى الخبرة المعروضة في تجهيز الأغذية، الذي لا يترك أي مجال للشك حول القوة التحويلية للجهود التعاونية. ويعد هذا المشروع بمثابة منارة للأمل، مما يدل على أن الممارسات المستدامة يمكن أن تمكن المجتمعات الضعيفة، وتعزيز الأمن الغذائي، وخلق فرص مدرة للدخل. وتفخر إيطاليا، من خلال الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي بكونها شريكنا في هذه المبادرة المؤثرة، ونحن ملتزمون بدعم رحلة الأردن نحو مستقبل أكثر استدامة وازدهارا."
ومن جانبه، قال ممثل الفاو في الأردن المهندس نبيل عساف،"أن الهدف الشامل لمشروع "الإنتاج المستدام واستخدام الموارد الزراعية الطبيعية في معان" هو تعزيز الأمن الغذائي وزيادة فرص توليد الدخل للمجتمعات الضعيفة في معان من خلال أنشطة أنظمة تجميع المياه على الأسطح وتوفير منح تجهيز الأغذية، فإننا لا نعزز التمكين الاقتصادي فحسب، بل نبني أيضًا القدرة على الصمود داخل هذه المجتمعات." وأكد على التزام المنظمة بالعمل نحو تحقيق التنمية المستدامة والتضامن مع سكان محافظة معان مع شركائنا يمكننا الاستمرار في إحداث تغيير ملموس في حياة الأشخاص الأكثر احتياجًا.
يهدف مشروع“الإنتاج والاستخدام المستدام للموارد الزراعية الطبيعية” الممول من الحكومة الإيطالية من خلال الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي إلى إنشاء مؤسسة مستدامة باستخدام الموارد الزراعية الطبيعية (الأرض والمياه والغطاء النباتي) المتوفرة في المحافظة المستهدفة. حيث استهدف المشروع 120 أسرة، بما في ذلك الأسر التي تعولها النساء والشباب والأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة، من خلال نشاطات تشمل أنظمة تجميع المياه على الأسطح وتوفير معدات تجهيز الأغذية وبناء القدرات.

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