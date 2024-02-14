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إلحاق 6 مسنين بدور كبار السن و39 طفلا بدور الرعاية الشهر الماضي

2/14/2024 2:30:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية اليوم الأربعاء، تقريرها عن شهر كانون الثاني/ يناير 2024، رصدت فيه أبرز الخدمات التي قدمتها.

وبحسب التقرير، استقبلت الوزارة 9880 معاملة متعلقة بإعداد الدراسات الاجتماعية لغايات منح التأمين الصحي للأسر الفقيرة، 201 معاملة لغايات الإعفاء من نفقات العلاج، في حين أجرت 75 معاملة لغايات خدمة تسوية حقوق الورثة.

ووفق التقرير، رخصت الوزارة 10 حضانات، فيما وجهت عقوبة الإنذار لـ5 حضانات بهدف تصويب أوضاعها وتحسين الخدمات النهارية للأطفال.

كما ألحقت الوزارة 6 مسنّين بدور كبار السن، و39 طفلا في دور رعاية الأطفال الإيوائية.

وبحسب التقرير، استقبلت 1842 معاملة إعفاء من رسوم تصريح العمل.

وفيما يتعلق بالسجل العام للجمعيات، جرى تسجيل 16 جمعية، وانضمت 7 جمعيات لعضوية الاتحاد، وتم تشكيل 12 هيئة إدارية مؤقتة لإدارتها، وأنهت 7 هيئات مؤقتة أعمالها بالجمعيات، وتم إنذار 9 جمعيات.

وبحسب تقرير أعمال صندوق المعونة الوطنية، بلغ عدد الأسر المستفيدة من برامج المعونة المالية الطارئة 576 أسرة، في حين بلغ عدد الأسر المستفيدة من برنامج المعونات الشهرية المتكررة والمؤقتة 34342 أسرة، بينما وصل عدد الأسر المستفيدة من برنامج معونات التأهيل الجسماني 4 أسر.

وتلقى مركز الدعم والمساندة لدى الصندوق 11285 اتصالًا وشكوى في حين بلغت نسبة الاستجابة 91%.

كما تم إرسال تحويلات المعونة المالية الشهرية المتكررة والمؤقتة لـ34342 أسرة، والمعونة المالية الشهرية (المعونة التكميلية) لـ16044 أسرة.

وعن أعمال مديرية مكافحة التسول، كشف التقرير عن إجراء 300 حملة لمكافحة التسول، جرى خلالها ضبط 593 متسولًا ومتسولة.

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