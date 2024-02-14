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10 ملايين يورو من الاتحاد الأوروبي لتعليم أطفال الأردن وحمايتهم

2/14/2024 2:30:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن الاتحاد الأوروبي تقديم 10 ملايين يورو لليونيسف للمساعدة في تحسين إدماج وتعليم ورفاه الأطفال والشباب المستضعفين في جميع أنحاء الأردن عبر مراكز مكاني ومدارس مخيمات اللاجئين.

وتقوم هذه الشراكة، تحت عنوان "التعليم وبرامج مكاني للأطفال السوريين الأكثر هشاشة وأطفال المجتمعات المضيفة في الأردن"، بتقديم الدعم لأكثر من 36,000 طفل ويافع في مخيمات اللاجئين السوريين للحصول على تعليم نوعي.

كما يستفيد 9,000 طفل وشاب من الأكثر هشاشة من الأردنيين والسوريين وحاملي الجنسيات الأخرى من رزمة متكاملة من التعلُّم وحماية الأطفال، وتنمية المهارات في مراكز مكاني.

وقال سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة الأردنية الهاشمية بيير- كريستوف كاتزيسافاس: "اليوم نؤكد من جديد شراكتنا القوية والقيمة مع وزارة التربية والتعليم واليونيسف والتي امتدت على مدى العقد الماضي. من خلال هذا البرنامج الجديد الذي تبلغ قيمته 10 ملايين يورو، نريد ضمان حصول 45.000 لاجئ سوري وطالب أردني على التعليم في مدارس المخيمات ومراكز مكاني. الشباب هو أهم ثروتنا".

من جانبه، قال ممثل اليونيسف في الأردن فيليب دُوامِل: "نحن ممتنون للدعم المتواصل الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لمساعدتنا في توفير التعلُّم والمهارات والحماية للأطفال والشباب الذين يحتاجونها لبناء مستقبلٍ ناجح."

وبالشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية، يدعم برنامج مكاني التابع لليونيسف الأطفال واليافعين الأكثر ضعفاً في الأردن للمساهمة بشكل إيجابي في مجتمعهم من خلال شبكة من المراكز التي تقدم خدمات متكاملة من تنمية الطفولة المبكرة وحماية الطفل والتعليم وإشراك اليافعين والشباب وبناء المهارات. وبالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، تدعم اليونيسف أيضًا تعزيز مرونة نظام التعليم الأردني لاستضافة اللاجئين السوريين وتوفير تعليم نوعي للطلبة في المدارس الحكومية.

ويقدّم الاتحاد الأوروبي الدعم السخيّ لمجهودات يونيسف في تحسين حياة الأطفال في الأردن منذ بداية الأزمة السورية في 2011.

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