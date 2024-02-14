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عدم استقرار جوي ثانٍ يحمل منخفضًا نهاية الأسبوع

2/14/2024 2:30:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تتأثر مناطق جنوب وشرق المملكة تدريجياً أثناء نهار يوم غد الخميس، بحالة من عدم الاستقرار الجوي، وتتهيأ الفرصة على إثرها لهطول زخات رعدية من الأمطار بمشيئة الله في مناطق عشوائية في جنوب وشرق المملكة.

وبحسب موقع "طقس العرب"، يتأثر جنوب وشرق المملكة ليل الخميس بحالة عدم الاستقرار الجوي، ما يؤدي إلى اشتداد في غزارة الهطولات المطرية في جنوب وشرق المملكة وتتزكز في وقت لاحق من الليل في مناطق البادية الشرقية، مع ارتفاع فرص تشكل السيول.

وحذر الموقع من أنه ونظراً لطبيعة حالات عدم الاستقرار الجوي، فإن بعضا من هذه الزخات رُبما يكون غزيرا في نطاقات جغرافية ضيقة وتترافق مع تساقط لزخات البَرَد، ما قد يؤدي إلى جريان الأودية والشعاب ورُبما تشكل السيول.

أما الجمعة، فتتأثر المملكة بمُنخفض جوي يجلب الأجواء الشتوية والأمطار لمناطق عِدّة من المملكة.

ويكون الطقس السبت باردا، مع فرصة لزخات من الأمطار في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى.

ويكون الطقس الأحد باردا وغائما مع تجدد الأمطار في المناطق الشمالية والوسطى من المملكة. والله أعلم.

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