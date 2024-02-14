في يوم الوفاء للمحاربين القدامى والمتقاعدين العسكريين.. على العهد في حماية الوطن والذود عنه

MENAFN - Alghad Newspaper) ربع قرن وجلالة الملك عبدالله الثاني، يضع المتقاعدين العسكريين نصب عينيه، وفاء وتكريماً لهم واعتزازاً بما بذلوه من بطولات وتضحيات وعطاء في خدمة الوطن، فجلالته الأقرب إلى قلوبهم ووجدانهم.ويبادل المتقاعدون العسكريون جلالته الوفاء والمحبة في يوم الوفاء للمحاربين القدامى والمتقاعدين العسكريين الذي يصادف غدا الخميس، وهم يباركون لجلالته بمناسبة عيد ميلاده الميمون واليوبيل الفضي لتسلم جلالته سلطاته الدستورية، ويثمنون جهود واهتمام جلالته بالعسكريين عاملين ومتقاعدين، مؤكدين التفافهم خلف القيادة الهاشمية ودعمهم المطلق لرؤى وتطلعات جلالة الملك وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.









وقد وجّه جلالة الملك عبدالله الثاني رسالة إلى رئيس الوزراء في 21 آذار 2012، لإعلان يوم 15 شباط من كل عام، يومَ وفاءٍ للمحاربين القدامى والمتقاعدين العسكريين، الذين خدموا في صفوف القوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي والأجهزة الأمنية، وقدّموا التضحيات ونماذج البذل والعطاء في خدمة وطنهم وأمتهم، الذين نافحوا وذادوا بأجسادهم وصدورهم وهم يقاتلون على أسوار القدس والشيخ جراح واللطرون وباب الواد والكرامة والجولان وفي عمليات الأمن الداخلي.

واختير 15 شباط لهذه المناسبة، لارتباطه بمعركة عظيمة عُرفت بمعركة الشهداء السبعة، والتي سبقت معركة الكرامة الخالدة، وكان لها أثر مهم في سَيِرها ونتائجها.







وقد أشار جلالة الملك عبدالله الثاني إلى ذلك في رسالته قائلاً: "وقد ارتأينا أن يكون الخامس عشر من شباط في كل عام يوماً للوفاء للمحاربين القدامى، وهو اليوم الذي سطرتْ فيه إحدى وحدات قواتنا المسلّحة الباسلة أسمى معاني البطولات عام 1968 قبيل معركة الكرامة".

مدير عام المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، اللواء الركن المتقاعد الدكتور إسماعيل الشوبكي، قال لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن هذا اليوم يؤكد الاهتمام الملكي الكبير بإخوانه رفاق السلاح من المتقاعدين العسكريين خلال عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، حيث قدم لهم كل الدعم والخدمات اللازمة.

وأضاف: "لقد أولى جلالته الاهتمام الكبير بالمتقاعدين العسكريين، فكان الإيعاز الملكي بتقديم وتفعيل برامج ومبادرات خاصة لهم، ومن أشهرها برنامج رفاق السلاح عام 2022 الذي تضمن العديد من الخدمات والتسهيلات ومجموعة من الحوافز المادية والمعنوية للمتقاعدين العسكريين وبإشراف خاص من سمو ولي العهد".

ولفت إلى أن جلالة الملك قدّم مكرمة ملكية بإنشاء أندية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء في محافظات المملكة كافة، لتكون مراكز وملتقيات لرفقاء السلاح وتقدم الخدمات للعسكريين العاملين والمتقاعدين ولعائلاتهم، لتمثل أهداف هذه النوادي بتقديم خدمات متميزة وبتوفير أماكن للمناسبات العامة بأسعار رمزية، وتوفير فرص عمل للمتقاعدين العسكريين، كما تعمل على تعزيز العلاقات الاجتماعية بين العسكريين العاملين والمتقاعدين وعائلاتهم، حيث تقام هذه النوادي ضمن مشروع المبادرات الملكية التي يُشرف على تنفيذها الديوان الملكي العامر، وهي نادي المتقاعدين العسكريين في كل من المفرق وجرش وعجلون ومعان والكرك والبلقاء والطفيلة، إضافة إلى أندية القوات المسلحة الأردنية في إربد ومادبا.

وبين أنه قامت المؤسسة بتحديث وتطوير موقعها الإلكتروني؛ بهدف تسهيل عملية الوصول للخدمات التي تقدمها لمنتسبيها، وتوفير المعلومات المستجدة عن خدماتها المتنوعة المقدمة لهم، ويتضمن الموقع الإلكتروني الجديد خدمات المؤسسة والتي تشمل طلب الانتساب، وقروض السيارات، والقرض الشخصي، وقروض المشاريع الصغيرة، وإصدار قسيمة الراتب، وكشف الالتزام، إضافة إلى إمكانية تقديم طلب التوظيف، والحج والعمرة.

وعدّد أبرز الخدمات التي تقدمها المؤسسة، منها توفير فرص العمل المتاحة للمتقاعدين وأبنائهم، ومساعدتهم في مجال التوظيف خارج البلاد، والإشراف على النوادي التي أمر جلالة الملك ببنائها في جميع المحافظات، وتسيير رحلات الحج والعمرة والحج المسيحي للمتقاعدين العسكريين، وعلى نفقة المؤسسة، وإطلاق المحفظة الإقراضية للمشاريع الإنتاجية الصغيرة للمتقاعدين العسكريين، وتقديم القروض الشخصية دون فائدة وبسقوف محددة لكل رتبة، كما تقدم خدمة قروض السيارات على نظام المرابحة الإسلامية، كما تم استحداث موقع "دكان" المتقاعدين؛ بهدف تسهيل عملية شراء الأجهزة الكهربائية على نظام الأقساط الميسرة دون الحاجة للحضور إلى المؤسسة أو مكاتبها في المحافظات.

أما النشاطات الاقتصادية والاجتماعية التي تمتاز بها المؤسسة أيضاً فتتمثل بالمشاريع الزراعية كمزرعة الأبقار في الخالدية ومزرعة المنشية للأسماك في الأغوار لتربية الأسماك والنحل وزراعة الحمضيات، والتي تدار حاليا باتفاقيات إدارة وتشغيل من قبل متقاعدين عسكريين من ذوي الخبرة والكفاءة، وفقا للشوبكي.

ومن ناحية أخرى، أشار الشوبكي إلى أنه يوجد مكاتب تجارية في محافظات المملكة كافة تابعة للمؤسسة يبلغ عددها 17 مكتباً تؤدي نفس الواجبات في الإدارة العامة، كما يتبع للمؤسسة المجمع المهني الذي يقوم على خدمة المتقاعدين العسكريين، وذلك بتصنيع مواد الأخشاب والحديد والألمنيوم، وتلبية احتياجات المتقاعدين من أثاث وأبواب وشبابيك ومطابخ بمختلف الأنواع والأشكال، وبمواصفات عالية، والبيع للمتقاعدين العسكريين يتم بنظام التقسيط الميسر.

وركّز الشوبكي على أن المؤسسة تتولى، ومن خلال إدارة الأمن والحماية، بحصرية حراسة وحماية جميع الوزارات والدوائر الحكومية والشركات المملوكة للحكومة والعديد من المؤسسات العامة والخاصة في مختلف مناطق المملكة بموجب اتفاقيات سنوية تغطي 225 موقعاً، ويبلغ عدد الموظفين حالياَ 9143، فضلا عن مشاريع استثمارية للمؤسسة تقوم بها مثل تكسي المطار، حيث تملك المؤسسة 78 سيارة حديثة تعمل في مطار الملكة علياء، بالإضافة إلى إشرافها على عدد من سيارات الشحن والتخليص، كما تحتضن المؤسسة الجمعيات التعاونية من خلال توفير الدعم المالي لهذه الجمعيات التي يديرها متقاعدون عسكريون، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

وبين أن المؤسسة توظّف عددا من الضباط المؤهلين لتدريس مساق العلوم العسكرية في الجامعات الخاصة والبالغ عددها 19 جامعة، إضافة إلى توظيف أعداد كبيرة من المتقاعدين في مختلف المعاهد والمدارس التابعة لها، وفي الجامعات الحكومية وبعض الوزارات والهيئات التابعة للحكومة، حيث يتم التعاقد معهم عن طريق المؤسسة، فضلا عن عقد المؤسسة عددا من الدورات في تكنولوجيا المعلومات واللغة الإنجليزية.















وأوضح أن الانتساب للمؤسسة اختياريا ، ويبلغ عدد المنتسبين لها نحو 114 ألف منتسب ومنتسبة.

من جانبه، قال عضو مجلس الأعيان والعضو المؤسس وأمين عام حزب الميثاق الوطني الدكتور محمد المومني: إن من الإنجازات الكثيرة التي نتذكرها ونحن نحتفل باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك سلطاته الدستورية هذا الكم الكبير من التقدير والحب الذي يكنه جلالة الملك للعسكريين والجيش من الأجهزة الأمنية.

وأشار إلى أن جلالة الملك وصف رفاق السلاح بأنهم "الأصدق قولا والأصدق عملا"، وهذا أعمق ما قيل من جلالة الملك في حق هذه الكوكبة من الشرفاء من أبناء هذا الوطن.

وأضاف المومني أن يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى يعتبر تخليداً حقيقياً لإنجازهم وعنوانا عريضاً لتحفيزهم على الاستمرار في البناء بمختلف المجالات.

مستشار وزير الاتصال الحكومي ومدير التوجيه المعنوي الأسبق، العميد المتقاعد ممدوح العامري، قال: "نحتفل في هذه الأيام بمرور 25 عامًا على تولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية في عام 1999، حيث أولى جلالته القوات المسلحة جلّ اهتمامه ورعايته، فمن بين صفوفها تخرج وهو رفيق السلاح، وهو يعرف حق المعرفة واقعها ومتطلباتها".

وبين أن جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي لقاءاته وأحاديثه وزياراته يوجه دائما بتقديم الدعم والإسناد للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، والعمل على تحسين أحوالهم وظروفهم الحياتية والتشغيلية بعد أن أفنوا زهرة شبابهم في خدمة الوطن، ليبقى أمنه واستقراره على الدوام فوق كل اعتبار، وتبذل الأنفس والأرواح رخيصة في سبيله.

بدوره، قال العقيد المتقاعد الدكتور ماهر المخامرة:"منذ تسلم جلالته سلطاته الدستورية أولى القوات المسلحة (الجيش العربي) والأجهزة الأمنية جل اهتمامه ورعايته فهو رفيق السلاح الذي تخرج من صفوفها، وعرف واقعها الدقيق ومتطلباتها، ولم يدّخر وسعاً لجعلها قوات تواكب العصر تسليحاً وتأهيلاً".

وأضاف: "لقد أولى جلالته اهتمامه بخبرات المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى من خلال مؤسسة المتقاعدين العسكريين، للاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم، وذلك بتوفير فرص العمل والعطاء لہم ليفيدوا الوطن، فكان جلالته يتابع أوضاعهم، ويلتقي بهم ويطمئن على أحوالهم الصحية والمعيشية، ويستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم في الكثير من القضايا الوطنية والإقليمية".

وبيّن العميد الركن المتقاعد، الدكتور بسام المهيرات، أن "المتقاعدين العسكريين هم على العهد رديف قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية في حماية الوطن والذود عن حياضه، ليبقى الأردن آمنا، عزيزا، مستمراً على طريق التقدم والحداثة بقيادة جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية وبعزم الأردنيين النشامى".

واعتبر النقيب المتقاعد عبد السلام كامل الخالدي يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء مكرمة من مكارم الهاشميين، وخير دليل على رعاية واهتمام جلالة الملك برفاق السلاح من مختلف الرتب والصنوف العسكرية، وأن الاحتفال بهذه المناسبة يعد تكريسا وترسيخا للعلاقة المتينة الراسخة بين القائد وشعبه، والتي هي نهج هاشمي سار عليه جلالة الملك عبدالله الثاني على خطى والده وأجداده.

وأشار المقدم المتقاعد مفلح عبداللطيف الدلابيح: "عاقدين العزم أن نبقى الأوفياء لمبادئ الثورة العربية الكبرى التي آمن وأخلص لها الأردن بقيادة الهاشميين الأبرار منذ عبدالله الأول إلى عبدالله الثاني، وبقيت راية النهضة وراية الوطن مرفوعتين خفاقتين بهمة الأردنيين الأحرار، وستبقى هاتان الرايتان مرفوعتين في وطن الأبطال، لتشكلا معا أملا للأمة، وفخراً للأجيال القادمة".

المقدم المتقاعد خلف محمد المجالي قال: "إن المتقاعدين العسكريين آثروا، عبر سنوات خدمتهم للوطن، أن يكونوا على قدر المسؤولية بمسيرة يملؤها الوفاء للوطن، والولاء للقيادة الهاشمية، وهي المسيرة التي سلكها رفاق السلاح منذ تأسيس الدولة وصولاً إلى احتفالات الوطن بقائد الوطن بمناسبة اليوبيل الفضي لتسلمه السلطات الدستورية".

وقال الوكيل أول المتقاعد كرّيم القهيوي: "نعبر كل يوم عن عظيم حبناً وصادق مشاعرنا والاعتزاز بالوطن وقائد الوطن والعلم الأردني، ورايات الثورة العربية الكبرى، وأعلام الوحدات العسكرية التي خدمنا فيها، لتكون مرفوعة فوق عنان السماء خافقة".

وأعرب العريف المتقاعد عودة الفاعوري، وهو أحد المشاركين في معركة الكرامة و 1967، عن اعتزازه برعاية ودعم جلالة الملك للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، وتواصله المستمر معهم في مختلف المناسبات الوطنية.

وقال وكيل أول متقاعد كايد أبو رمان "إنه يوم مبارك من أيام الوطن، خصصه جلالة الملك لنا، تكريما لإخوانه ممن خدموا وقدموا التضحيات، وبذلوا جل عطائهم في خدمة وطنهم بقيادته الهاشمية".

من جهتها، أشارت المقدم المتقاعد عطاف الشوبكي، إلى أن الاحتفال بيوم الوفاء، الذي يتزامن مع احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك سلطاته الدستورية، يؤكد الدور والمكانة العالية التي يحظى بها المتقاعدون العسكريون والمحاربون القدامى من لدن جلالة الملك، الأمر الذي يرفع من معنوياتهم، ويدفعهم إلى مزيد من العمل والعطاء، شكراً سيدنا".

وأكد الرائد المتقاعد محمد نايف السواعير بأننا سنبقى السند الاستراتيجي لجلالة الملك، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني،ولي العهد، حافظين على العهد والشرف العسكري، متمسكين بالثوابت الوطنية الأردنية والعروبية، خلف جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، مؤكدين وقوفنا خلف جلالة الملك في الدفاع عن حقوق الأشقاء الفلسطينيين ووقف الحرب على قطاع غزة".

وقال الرائد المتقاعد محمود خالد فريوان: "في يومنا يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين نبارك لجلالة الملك بمناسبة عيد ميلاده الميمون واليوبيل الفضي لتسلم جلالته سلطاته الدستورية"، مثمنين جهود واهتمام جلالته بالعسكريين عاملين ومتقاعدين، مؤكدين التفافنا خلف القيادة الهاشمية ودعمهم المطلق لرؤى وتطلعات جلالة الملك وولي العهد.

الوكيل أول المتقاعد عبدالله السوالقة قال: "نتقدم من القيادة الهاشمية المظفرة وعميدها جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني،ولي العهد، بالشكر والامتنان لاهتمامهم العظيم بنا وتسخير السبل كافة لخدمتنا ورعايتنا".

واختتم الوكيل أول متقاعد رضا حسن بدادوه بالقول: إن "يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين هو يوم تكريم واعتزاز لما بذله الأبطال من شهداء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والمتقاعدين والمصابين العسكريين من بطولات وتضحيات وعطاء في خدمة الوطن".

من جانبه، قال المؤرخ بكر خازر المجالي: الأردن بجيشه الباسل كان دوما في الواجهة يتصدى جنوده بصدورهم لمصادر العدوان مهما كان نوعها، وشهد تاريخه المعارك المختلفة، وقدم كوكبة من الشهداء، وما زال يقدم، ونجد أنفسنا الآن أمام جيش من المحاربين القدامى يحملون على (وفي) صدورهم ذكريات الحرب والصمود، وأولئك المتقاعدين العسكريين الذين خدموا في المواقع إضافة لكوكبة الشهداء".

وقال: إن رسالة القائد الأعلى الملك عبدالله الثاني التي كانت بتاريخ 21 آذار 2012 حملت معاني التقدير، وجلالته يقول " إننا إذ نكرس هذا اليوم مناسبة وطنية نعبر فيها جميعا عن تقديرنا لمحاربينا القدامى، لنستذكر دائماً عطاءهم المميز، وجهادهم في سبيل الله والوطن، وهم صنّاع التنمية وأصحاب رسالة الإنسانية والسلام".

--(بترا)