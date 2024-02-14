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بعد مزاعم إسرائيل.. مجموعة مستقلة من الخبراء تبدأ مراجعة أنشطة“الأونروا”

2/14/2024 2:30:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) في أعقاب اتهامات خطيرة أطلقتها إسرائيل ضد موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، تعتزم مجموعة مستقلة من الخبراء، بدء عملية مراجعة لأنشطة المنظمة اليوم الأربعاء.
وشكلت الأمم المتحدة لجنة برئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا. وستعمل كولونا مع خبراء من معهد“راؤول والنبرغ” في السويد، وأيضا معهد“ميشيلسن” في النرويج، والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان.
ومن المقرر إعداد تقرير مؤقت بحلول نهاية آذار/ مارس المقبل.
وتتصدر أونروا عناوين الأخبار منذ أسابيع، إثر اتهام إسرائيل عشرات من موظفي المنظمة، بالتورط في الهجوم الواسع الذي شنته حركة حماس في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
ونتيجة لذلك، علقت دول غربية عديدة، بما في ذلك أكبر دولتين مانحتين، الولايات المتحدة وألمانيا، بشكل مؤقت، دعمهما للمنظمة.
وتعهد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بتقديم توضيح شامل للأمر. وتم فصل العديد من موظفي المنظمة على الفور.
وستبحث مجموعة الخبراء مدى امتثال أونروا، أو انتهاكها، وإجراءات الحفاظ على الحياد. ويمكن أيضا تقديم اقتراحات لتحسين إجراءات الحماية، وإجراء تغييرات.
وكانت أمريكا، بين دول أخرى، دعت إلى إجراء إصلاحات جوهرية للمنظمة. وتقول إسرائيل إن أونروا، تم اختراقها بشكل كامل من قبل حماس وتطالب بحلها.
وتجري الأمم المتحدة تحقيقا داخليا ثانيا، في نفس وقت إجراء المراجعة المستقلة. ويحقق هذا في المزاعم الفردية ضد موظفي المنظمة الأممية. وتردد أن الأمر سيستغرق عدة أسابيع.-(د ب أ)

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