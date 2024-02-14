103 شهداء في غزة خلال 24 ساعة
التاريخ
2/14/2024 2:30:25 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 28 ألفا و576 شهيدا، و68 ألفا و291 مصابا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وقالت الوزارة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 11 مجزرة في القطاع راح ضحيتها 103 شهداء و145 مصابا خلال 24 ساعة.
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