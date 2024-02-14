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إسرائيل تبحث كيفية الرد على قصف صفد

2/14/2024 2:30:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن مجلس الحرب الإسرائيلي يبحث كيفية الرد على القصف الذي شنه حزب الله على مدينة صفد بالجليل الأعلى وخلف قتيلة و8 جرحى.

وطالب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعقد اجتماع عاجل، قائلا إن القصف من لبنان ليس ضربات متقطعة بل هو حرب فعلية.

وشدد بن غفير على أنه "آن الأوان للتخلي عن الفرضية المعمول بها حاليا في الشمال مع لبنان".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجرحى السبعة في القصف الذي استهدف الجليل الأعلى هم جنود إسرائيليون.

وقالت إن الغارات على الجليل استهدفت القيادة الشمالية وقاعدة جوية في ميرون وقاعدة عسكرية بصفد.

كما أوضح رئيس بلدية صفد -للإذاعة الإسرائيلية- أن الإصابات المباشرة والحرجة للقصف كانت في قواعد عسكرية بمحيط المدينة.

وقد خلف القصف على الجليل الأعلى حتى الآن قتيلة و7 جرحى، وفق ما ذكره المتحدث باسم الإسعاف الإسرائيلي.

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