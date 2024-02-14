عباس يطالب حماس بسرعة إنجاز صفقة الأسرى

(MENAFN
- Alghad Newspaper) طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بسرعة إنجاز صفقة تبادل الأسرى من أجل تجنب هجوم إسرائيلي محتمل على مدينة رفح قد يسفر عن آلاف الضحايا.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن عباس قوله إن من شأن سرعة إنجاز الصفقة تجنيب الشعب الفلسطيني كارثة أخرى لا تقل خطورتها عن نكبة العام 1948.
كما حث الرئيس الفلسطيني الولايات المتحدة و"الدول العربية الشقيقة" على العمل بجدية لإنجاز صفقة الأسرى بأقصى سرعة لتجنيب الشعب الفلسطيني ويلات الحرب التي وصفها بالمدمرة.
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