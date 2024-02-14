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الاحتلال يبدأ سلسلة غارات واسعة على لبنان

2/14/2024 2:30:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو بدأ سلسلة غارات على جنوبي لبنان.
وشنت طائرات إسرائيلية غارات على بلدات الشهابية والصوانة وعدشيت وبصليا، وسمع دوي انفجارات متتالية في المنطقة الحدودية.
ويأتي القصف الإسرائيلي بعد ساعات من الهجوم الصاروخي الذي شنه حزب الله اللبناني على مدينة صفد بالجليل الأعلى.

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