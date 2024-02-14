الاحتلال يبدأ سلسلة غارات واسعة على لبنان

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو بدأ سلسلة غارات على جنوبي لبنان.
وشنت طائرات إسرائيلية غارات على بلدات الشهابية والصوانة وعدشيت وبصليا، وسمع دوي انفجارات متتالية في المنطقة الحدودية.
ويأتي القصف الإسرائيلي بعد ساعات من الهجوم الصاروخي الذي شنه حزب الله اللبناني على مدينة صفد بالجليل الأعلى.
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