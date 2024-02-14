من يقف وراء معسكرات لتدريب النساء في السودان؟

MENAFN - Alghad Newspaper)وشهدت ولاية نهر النيل الواقعة شمال السودان، في أغسطس الماضي، ضربة البداية لمعسكرات تدريب النساء والفتيات على الفنون القتالية، قبل أن تلحق بها ولاية البحر الأحمر وولاية كسلا، في شرق السودان وكذلك ولاية النيل الأزرق في الجنوب الشرقي، بالإضافة إلى الولاية الشمالية.



وتصاعدت معدلات إقبال النساء على تلك المعسكرات عقب سيطرة قوات الدعم السريع على ولاية الجزيرة في وسط السودان، خلال شهر ديسمبر الماضي.

انتهاكات وعنف ضد النساء



والتحقت فتيات سودانيات في أعمار متفاوتة، ونساء في أعمار متقدمة تصل إلى الخمسين عاما، بمعسكرات التدريب العسكري، بدوافع متعددة.



وأرجعت منال عثمان "24 عاما، سبب انخراطها في معسكرات التدريب بولاية نهر النيل، إلى "الرغبة في حماية نفسها من تعديات قوات الدعم السريع"، على حد قولها.



وقالت عثمان لموقع "الحرة"، إن "ما لحق بكثير من الفتيات في الخرطوم وفي مدينة ود مدني بولاية الجزيرة، من تعديات وانتهاكات وصلت حد الاغتصاب، دفعهن إلى تعلم الفنون القتالية للدفاع عن النفس، خاصة مع تصاعد التصريحات التي يطلقها قادة الدعم السريع عن نيتهم مهاجمة ولاية نهر النيل".



وكشفت شبكة نساء القرن الأفريقي "صيحة" في تقرير لها في التاسع من فبراير عن "انتهاكات ارتكبتها قوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة بوسط السودان"، وذكرت أنها "أحصت 25 حالة موثقة لفتيات ونساء تعرضن للاغتصاب والضرب والقتل"، وهي اتهامات تنفيها قوات الدعم السريع.



وتتلقى الفتيات والنساء في معسكرات التدريب العسكري جرعات تدريبية، بواسطة مدربين من الجيش السوداني، عن طريقة وآلية استخدام البنادق المصنفة ضمن الأسلحة الخفيفة.



وتقول فاطمة عبد الجبار وهي إحدى المشرفات على عمليات حصر النساء وحثهن على المشاركة في التدريب، إن "الجرعات التدريبية في معسكرات التدريب لا تقتصر على الفنون القتالية فحسب، وتتعداها إلى تدريب الفتيات والنساء على رفع الوعي وسط المواطنين بأهمية دعم الجيش الرسمي للبلاد في حربه على الدعم السريع".



وقالت عبد الجبار لموقع "الحرة"، إن "النساء والفتيات يحصلن أيضا على تدريبات عن مجالات تقديم الإسناد إلى مقاتلي الجيش السوداني، سواء بالمشاركة في تجهيز الطعام أو علاج الجرحى والمصابين وما إلى ذلك".



وتابعت "نحن نطمح إلى مشاركة النساء فعليا في عمليات القتال في الصفوف الأمامية، وليس الاكتفاء بتقديم الإسناد للجيش، أو الدفاع عن النفس عن أي تعديات أو انتهاكات محتملة".



لكن الطموح الذي أبدته "عبد الجبار" بالمشاركة في القتال، اعتبرته وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية السابقة، تيسير النوراني، أحد أبرز المخاطر التي تواجه الفتيات والنساء اللائي ينخرطن في العمل العسكري، وأشارت إلى "أن طرفي القتال متهمان في انتهاكات ضد النساء".



وقالت النوراني نقلا عن موقع "الحرة""، إن "مشاركة النساء في التدريب العسكري أو القتال يعرضهن إلى مخاطر كثيرة مثل الموت أو حتى الانتهاكات أو التحرش الجنسي داخل المعسكرات أو خارجها".



وتابعت "لا يعقل أن تُدرّب فتاة لمدة زمنية قصيرة وتطلب منها مواجهة مسلح أو مقاتل متمرس له خبرة في القتال. هذا خطر حقيقي".



وأضافت "مسؤولية حماية النساء من مخاطر العنف الجنسي المتصل بالنزاع تقع على الجيش والأجهزة الأمنية، ويجب عليها أن تقوم بدورها كاملا في هذا الاتجاه، بدلا من تعريض حياة النساء إلى الخطر بفتح معسكرات التدريب".



وعادت الوزيرة السابقة، وأشارت إلى أنه "لا مانع من انخراط النساء في العمل العسكري من خلال الالتحاق رسميا بالمؤسسات العسكرية والأمنية، ونيل التأهيل المطلوب، لأن ذلك حق مكفول، أما ما دون ذلك، ففيه عشوائية وخطر كبير على النساء".



وبحسب شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، فإن "دوافع النساء من الالتحاق بالتدريبات القتالية مختلفة، فبعضهن أتين من منطلق الولاء لأبنائهم وآبائهم المجندين الذين ينتشرون في كافة أنحاء البلاد وسط استمرار الحرب، وبعضهن أتى في إطار الدفاع عن النفس".



ونقلت الشبكة عن متدربة في أحد المعسكرات بمدينة بورتسودان الساحلية في شرق السودان، قولها "حجم الاغتصاب لا يمكن تصوره. لقد التقينا بفتيات في هذه المعسكرات تعرضن للاغتصاب".



وأضافت: "لدي 3 فتيات وأنا هنا للدفاع عنهن وعن نفسي".



وأسفرت الحرب التي اندلعت في منتصف أبريل من العام الماضي بين الجيش السوداني بقيادة البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، عن مقتل أكثر من 12 ألف شخص، وفق خبراء الأمم المتحدة.



وقالت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل "حكومية"، في تقرير لها في سبتمبر الماضي، إن عدد حالات الاغتصاب والعنف الجنسي منذ بدء القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع بلغت 136 حالة.



واتهمت الوحدة عناصر من الدعم السريع والجيش السوداني بالتورط في تلك الحالات، وذكرت أن "معظم التعديات وحالات العنف الجنسي المتصل بالنزاع وقعت من قوات الدعم السريع".



صراع سياسي



وأدى قرار السلطات السودانية فتح معسكرات تدريب النساء إلى زيادة حالة الاستقطاب السياسي والجدل في السودان، إذ ترى تنظيمات سياسية أن "عناصر نظام الرئيس السابق عمر البشير يقفون وراء الفكرة لتحقيق أهداف سياسية"، وهي اتهامات ينفيها القائمون على أمر تلك المعسكرات.



هنا تقول فاطمة عبد الجبار إن "الحديث عن سيطرة قادة النظام السابق على هذه المعسكرات يفتقر إلى الصحة، لأن الفكرة جاءت استجابة لنداء أطلقه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان الذي يملك موقفا واضحا ضد النظام السابق".



وأشارت عبد الجبار إلى أن "عمليات التدريب يشرف عليها ضباط من الجيش، وليس لحزب المؤتمر الوطني أو الحركة الإسلامية أي علاقة بها، وحتى اللائي ينتمين إلى النظام السابق فهن يشاركن ضمن الأخريات".



وأضافت "أنا لست سياسية ولا أنتمي لأي حزب، وما نقوم به الهدف منه حماية الفتيات من التعديات والانتهاكات، ومن يرفضون هذه المعسكرات يدعمون مليشيا الدعم السريع".



وتباينت مواقف القوى السياسية السودانية من الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع، إذ أعلنت قوى الحرية والتغيير، وهي تحالف مدني مكون من أحزاب وتنظيمات كانت تدير الفترة الانتقالية، موقفا حياديا من الحرب، ولم تعلن موقفا داعما للجيش أو قوات الدعم السريع، وطرحت مبادرة لإيقاف الحرب.



وفي المقابل، أعلن المؤتمر الوطني، حزب الرئيس السوداني السابق عمر البشير، والأحزاب المتحالفة معه، موقفا داعما للجيش السوداني، وشارك عدد من قادته ومنتسبيه في القتال إلى جانب الجيش.



ويتبادل الطرفان، القوى المدنية، وحزب الرئيس السابق، الاتهامات بالتسبب في إشعال الحرب التي اندلعت في 15 أبريل الماضي، عقب خلافات حول الاتفاق الإطاري الذي يرفضه قادة النظام السابق وحلفاؤهم.



وتدعم قوى الحرية والتغيير الاتفاق الإطاري بهدف "استعادة المسار الديمقراطي عقب سيطرة الجيش على السلطة في 25 أكتوبر 2021".



وفي هذا المنحى، تقول وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية السابقة، تيسير النوراني، إن "كل الدلائل تشير إلى سيطرة عناصر النظام السابق على معسكرات التدريب، سواء للرجال أو النساء، وذلك في إطار محاولاتهم إلى العودة إلى السلطة مجددا".



وأشارت النوراني إلى أن "النظام السابق له تجربة معروفة في استدعاء النساء إلى القتال بجانب الجيش من خلال كتائب "أخوات نسيبة". ومن يشرفون على هذه المعسكرات هم أنفسهم الذين كانوا يقفون خلفها في السنوات السابقة، وحتى الشعارات والهتافات التي ترددها المتدربات هي نفسها الشعارات القديمة المتربطة بالنظام السابق".



وأضافت "استمرار هذه المعسكرات سيعرض النساء إلى الخطر، وسيقود إلى مخاطر أخلاقية، ولذلك ظللنا ننادي بأن حماية النساء من مخاطر العنف المتصل بالنزاع يجب أن تكون من خلال العمل على إنهاء الحرب وليس تأجيجها".



وشهدت تسعينيات القرن الماضي، افتتاح معسكرات عدة لتدريب النساء للمشاركة إلى جانب الجيش في حربه مع الحركة الشعبية بقيادة الراحل جون قرنق، في ما عُرف وقتها بمعسكرات "أخوات نسيبة"، التي تأسست بناء على نداء أطلقه الأمين العام للحركة الإسلامية السودانية الراحل حسن الترابي.



ووفق أرقام الأمم المتحدة، أدى الصراع بين الجيش والدعم السريع إلى مقتل أكثر من 12 ألف شخص، وأجبر أكثر من 7 ملايين على الفرار من منازلهم، بينهم 1.5 مليون لجأوا إلى تشاد ومصر وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان وإثيوبيا.



وفي سبتمبر الماضي، أعرب عدد من أعضاء مجلس الأمن الدولي عن "القلق البالغ بشأن الوضع الخطير للنساء والفتيات في السودان في ظل انتشار العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس"، بحسب موقع أخبار الأمم المتحدة.



وأشار الأعضاء إلى أن "الصراع الدائر في السودان أدى إلى زيادة مقلقة لحالات العنف الجنسي المرتبط بالصراع، بما في ذلك الاغتصاب الجماعي والعبودية الجنسية والاختطاف"، نقلا عن الحرة وفرانس برس.