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استعدادات لاستقبال أعداد كبيرة من الإسرائيليين الجرحى

2/14/2024 2:30:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن إدارة التأهيل تستعد لاستقبال 20 ألف جريح العام الحالي بعد استقبال 5500 العام الماضي.

يأتي هذا الإعلان في وقت تفيد فيه تقارير بأن عدد الجنود الإسرائيليين الجرحى في قطاع غزة أكبر بكثير مما يتم الإعلان عنه.

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