Wednesday, 14 February 2024 11:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


شهداء في عدوان إسرائيلي على جنوب لبنان

2/14/2024 2:30:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استشهدت عائلة سورية من 3 أفراد باستهداف إسرائيل لمنزل داخل بلدة الصوانة بجنوب لبنان.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، الأربعاء، إن أشخاص أصيبوا في قصف إسرائيلي على جنوب.
وأفادت الوكالة، بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي، نفذت عند نحو الساعة 1:00 مساء بالتوقيت المحلي (11:00 ت غ) عدوانا جويا، موضحة أنه شن غارة بصاروخين مستهدفا مبنى على طريق "عدشيت" -"القصيبة".
وبينت أن الغارة أدت إلى إصابات وتدمير المبنى بالكامل.
وأضافت أن طائرات الاحتلال نفذت غارة استهدفت منطقة "بصليا" عند أطراف بلدة "جباع".
وتابعت أن طيران الاحتلال الحربي أغار على أطراف بلدات في قضاء "جزين".
وقالت إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي، استهدفت منزلا في غارة على المنطقة الواقعة ما بين "الشهابية" و"كفردونين" جنوبي لبنان، مشيرة إلى أن سيارات الإسعاف توجهت إلى مكان الغارة.
وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، عن البدء بشن موجة واسعة من الغارات داخل الأراضي اللبنانية.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قالت في وقت سابق الأربعاء، إن مستوطنة قتلت وأصيب 7 أشخاص جراء إطلاق صواريخ من جنوب لبنان على صفد في الأراضي التي تحتلها إسرائيل.

MENAFN14022024000072011014ID1107853004

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث