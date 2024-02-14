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غانتس يتهم لبنان بإطلاق الصواريخ

2/14/2024 2:30:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس، إن المسؤول عن إطلاق الصواريخ من لبنان ليس حزب الله فقط بل دولة لبنان.

وأضاف غانتس أن الرد على إطلاق الصواريخ باتجاه الشمال سيأتي قريبا وبقوة.

وسمع صوت دوي انفجارات جديدة في المنطقة الحدودية مع لبنان بالجليل الأعلى، كما سمع دوي انفجار في مدينة حيفا.

ويشن الجيش الإسرائيلي الغارات الحالية على جنوب لبنان في أعقاب قصف بالصواريخ من الجانب اللبناني استهدف قواعد عسكرية إسرائيلية في محيط مدينة صفد أسفر عن مقتل جندية إسرائيلية وإصابة 8 عسكريين، بعضهم في حالة حرجة.

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