عبور شاحنات مساعدات إنسانية إلى غزة عبر معبر رفح

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- Alghad Newspaper) القاهرة- عبرت اليوم الأربعاء دفعة مساعدات إنسانية تنقلها شاحنات مصرية للجانب الفلسطيني من خلال معبر رفح.
وشملت المساعدات التى يشرف على نقلها الهلال الأحمر المصري 4 شاحنات غاز طهي، و 2 شاحنة سولار، و73 شاحنة مساعدات، و27 شاحنة قطاع خاص.
كما واصلت أطقم الهلال الاحمر المصرى بشمال سيناء، تفريغ سفينة تنقل مساعدات لغزة قادمة من إندونيسيا، وإعادة تجهيزها بمخازن العريش تم نقلها على شاحنات لتصل لغزة عن طريق معبر رفح، وتحمل السفينة 242 طنًا من المساعدات الطبية والإغاثية والأدوية والأغذية المخصصة لقطاع غزة.
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