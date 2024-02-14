مشاهد جديدة للمعارك بين القسام وجيش الاحتلال بخان يونس (فيديو)
التاريخ
2/14/2024 2:30:22 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) عرضت فضائية الجزيرة مساء اليوم مشاهد جديدة حصلت عليها للمعارك بين كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) والجيش الإسرائيلي في خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وتتضمن المشاهد اشتباكات من النقطة صفر بين مقاتلي القسام وجيش الاحتلال.
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