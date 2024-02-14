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نتنياهو يتوعد بعملية قوية في رفح بعد السماح للمدنيين بمغادرتها

2/14/2024 2:30:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) توعّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء الأربعاء، بعملية "قوية" في رفح "بعد" السماح للسكان المدنيين بمغادرة المدينة الواقعة في الطرف الجنوبي من قطاع غزة المحاصر.
وقال نتنياهو في رسالة باللغة العبرية على حسابه الرسمي على تطبيق تلغرام، "سنقاتل حتى النصر الكامل، وهو ما يتضمن تحركا قويا في رفح، وذلك بعد السماح للسكان المدنيين بمغادرة مناطق القتال".-(وكالات)

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