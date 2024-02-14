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طرح عطاء مشروع رفع وعي موظفي الحكومة بالذكاء الاصطناعي

2/14/2024 2:30:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إبراهيم المبيضين أعلنت الحكومة رسميا أول من أمس، طرح عطاء متخصص لرفع وعي الموظف الحكومي في مجال الذكاء الاصطناعي.
ودعت وزارة الإقتصاد الرقمي والريادة في إعلانها الذي نشرته في الصحف اليومية، الشركات المحلية المتخصصة في التدريب ورفع الوعي في مجال الذكاء الاصطناعي، إلى المشاركة في العطاء الذي يستهدف تدريب ورفع الوعي لحوالي 3 آلاف موظف في مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية.
وبينت الوزارة في ردها على اسئلة لـ"الغد"، أن هذا العطاء يستهدف 3 آلاف موظف حكومي من كل المستويات الإدارية، ويأتي في إطار تنفيذ محاور وبرامج ومشاريع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي في المؤسسات الحكومية.
وحددت الوزارة يوم أمس، الرابع عشر من شهر شباط (فبراير) الحالي، موعدا للبدء بشراء نسخة من وثائق العطاء ويوم السادس من شهر آذار (مارس) المقبل، موعدا نهائيا لإيداع العروض لدى الوزارة للتقييمين الفني والمالي.
وبعد الانتهاء من عمليات التقييم الفنية والمالية، سيجري الإعلان عن إحالة العطاء والمباشرة في تنفيذ المشروع، الذي قالت الوزارة: "إنها تهدف إلى الانتهاء منه خلال العام الحالي".
وقالت: "المشروع يشمل تدريب ورفع وعي موظفي الحكومة حول أساسيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته وهي التقنية التي تعد واحدة من أعمدة التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية".
وأكدت أن المشروع يتضمن أيضا أهدافا لرفع الوعي لدى القادة في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال دورات استراتيجية في هذا المجال، كما أنه يشمل محاورا تعالج جزئية التدريب التقني الذي يستهدف فئة الفنيين والتقنيين.
وأشارت، إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار تعزيز محور التدريب والتأهيل لموظفي الحكومة ورفع جاهزيتهم لدى تطبيق الذكاء الاصطناعي في الخدمات التي تقدمها المؤسسات والوزارات.
ويمكن تعريف الذكاء الاصطناعي على أنه: الذكاء الذي تبديه الآلات والبرامج بما يحاكي القدرات الذهنية البشرية وأنماط عملها، مثل القدرة على التعلم والإستنتاج ورد الفعل على أوضاع لم تبرمج في الآلة.
وتقوم تقنية الذكاء الاصطناعي على استبدال بعض أو كل المهام التي يقوم بها البشر ضمن بيئات العمل المختلفة، بالتطبيقات والآلات الذكية القادرة على القيام بالأعمال نفسها التي يؤديها البشر، ولكن بسرعة وكفاءة أكبر.
إلى ذلك، أكدت الوزارة أنها قامت بالعديد من الخطوات في مجال رفع القدرات والتدريب على الذكاء الاصطناعي في المؤسسات الحكومية، موضحة أنها قامت بعقد مجموعة من ورش العمل والندوات في هذا المجال لمختلف الفئات من موظفين وطلاب جامعات وقطاع خاص وأكاديميين، إذ تجاوز عدد المستفيدين من ورشات رفع الوعي وبناء القدرات الخاصة بالذكاء الاصطناعي، إلى ما يزيد على 4000 شخص منذ العام 2022.

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