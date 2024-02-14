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664 مليون دولار لدعم اللجوء السوري العام الماضي

2/14/2024 2:30:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عبدالرحمن الخوالدة بلغ إجمالي تمويل خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية العام الماضي نحو 664 مليون دولار وهو ما يناهز 29.2 % من إجمالي المتطلبات المقدرة من قبل الحكومة لتمويل الخطة المقدرة بقرابة 2.27 مليار، وفق ما أظهرت بيانات وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
وبلغ عجز تمويل خطة الإستجابة الأردنية للأزمة السورية خلال العام الماضي نحو 1.612 مليار دولار أي ما نسبته 71 % من إجمالي تمويل الخطة.
ويذكر أن حجم تمويل خطة الإستجابة الأردنية للأزمة السورية بلغ خلال العام 2022 نحو 760.3 مليون دولار من إجمالي 2.28 مليار دولار، وبنسبة تمويل بلغت 33.4 %، وبقيمة عجز ناهزت 1.51 مليار دولار.
وكان تحليل أجرته "الغد" سابقا أظهر أن تمويل خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية الخاصة بالحكومة الأردنية منذ عام 2015 حتى نهاية عام 2022، قد سجل عجزا بلغ 10.27 مليار دولار من إجمالي حجم الموازنات السنوية المخصصة لدعم اللاجئين السوريين في المملكة، حيث ناهزت نسبة عجز الخطة في 8 سنوات ما نسبته 51.84 % من إجمالي حجم الموازنات السنوية المقدرة لكامل هذه الفترة الزمنية بـ20.1 مليار دولار.
وتجدر الاشارة إلى أن الحكومة قررت منذ عام 2015، أي بعد 6 سنوات من حدوث الأزمة السورية طرح خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية والتي تم إعدادها بجهد تشاركي ومكثف بين ممثلين عن الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة، ومنظمات الأمم المتحدة والدول المانحة، والمنظمات غير الحكومية.
وكان الهدف من الخطة توفير التمويل اللازم لمواجهة أعباء اللجوء السوري حيث نزح إلى الأردن حوالي 1.3 مليون مواطن سوري وفق تقديرات رسمية من بينهم 670 ألفا يحمل صفة لاجئ.
وكان الأردن يقدم تقديرات سنوية للجهات المانحة منذ العام 2015 لمن تم بعد ذلك في العام 2017 إقرار خطة الاستجابة من قبل الأمم المتحدة على مستوى الإقليم وتم إطلاق خطة أولى للأعوام (2018 - 2020) وبحجم إجمالي بلغ حوالي 7.3 مليار دولار، وبمعدل حوالي 2.4 مليار دولار سنويا، قبل أن يتم إقرار خطة ثانية للأعوام (2020 - 2022).
وتم تمديد خطة الاستجابة الأردنية 2020 -2022 لتشمل عام 2023، لتستمر بنفس النهج والمبادئ التشاركية التي تضمنتها الخطة السابقة وبذات المستوى من حجم المتطلبات.
وبالعودة إلى بيانات التحديث الأخير للخطة، توزعت قيمة تمويل الخطة على 489 مليون دولار لبند دعم اللاجئين بنسبة تمويل ناهزت 63.4 % من إجمالي مخصصات البند البالغة 771 مليون دولار، ونحو 143 مليون دولار لدعم المجتمعات المستضيفة وهو ما يمثل 26.2 % من أصل متطلبات البند البالغة 545 مليون دولار .
كما مولت الخطة بند دعم الخزينة العامة بنحو 31.4 مليون دولار بما يناهز 3.3 % من إجمالي متطلبات التمويل المقدرة بـ959 مليون دولار.
وتوزع تمويل القطاعات التي خصص لها اعلى تمويل على النحو التالي، قطاع الحماية الاجتماعية وبلغت قيمة تمويله نحو 189 مليون دولار، إذ كان البند الأكثر تمويلا، ومن ثم تبعه بند الأمن الغذائي بقيمة 145 مليون دولار، وتلاه قطاع التعليم بحجم 137 مليون دولار، ثم القطاع الصحي الذي موّل بقيمة 81 مليون دولار.
أما القطاعات الأقل تمويلا فهي بند دعم سبل العيش إذ بلغ تمويله نحو 52 مليون دولار، ثم بند تأمين المياه والغسيل بقرابة 28 مليون دولار، وتلاهما بند المأوى بـ17 مليون دولار، في حين توزع التمويل المتبقي على بندي العدالة والخدمات البلدية المحلية بواقع 4.7 مليون دولار لكل منهما، واخيرا بند البيئة بواقع 3.9 مليون دولار.
ويشار إلى ان بيانات الخطة لم تدرج أي قيمة لتمويل بندي الطاقة والنقل.
وحول قائمة أبرز الجهات والدول الممولة للخطة، أظهرت المعطيات الإحصائية للخطة تصدر الولايات المتحدة هذه القائمة بتقديمها 161 مليون دولار، وأعقبتها ألمانيا بتمويل ناهز 142 مليون دولار، وتلاهما الاتحاد الأوروبي بتقديمه تمويل بنحو 77 مليون دولار.
بينما بلغ حجم التمويل المقدم من "المانحين متعدد المصادر" حوالي 60 مليون دولار، وجاءت المملكة المتحدة خامسة في قائمة الممولين بـتمويل بلغ 43.3 مليون دولار، ثم فرنسا بـ39.6 مليون دولار، وكندا بـ17 مليون دولار، في حين توزع باقي التمويل المقدم للخطة على مجموعة من الدول والجهات المانحة.
وكانت الخطة الإقليمية للاجئين والقدرة على الصمود (3RP) قد خصصت نحو 974 مليون دولار لتمويل أزمة اللجوء السوري في الأردن خلال العام الحالي 2024 بزيادة مقدارها 10% على حجم المتطلبات التي خصصتها العام الماضي والتي حددت بـ885 مليون دولار.
ويستضيف الأردن أكثر من 1.3 مليون سوري وفق تقديرات رسمية، يحمل من بينهم نحو 670 ألف لاجئ صفة اللجوء ومسجل لدى المفوضية السامية لشوؤؤن اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

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