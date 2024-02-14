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الطاقة في ربع قرن.. مراكمة الانجازات تستوجب البحث عن حلول لخفض الكلف

2/14/2024 2:30:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) رهام زيدان خطا الأردن خطوات واسعة في قطاع الطاقة خلال ربع قرن مضى، ليمسي محط أنظار العالم بما حققه من إنجازات وبما راكم من خبرات في مجال الطاقة المتجددة بمختلف أصنافها.
إنجازات فعلية في القطاع تفضي إلى مزيد من المسؤولية على كاهل الحكومة للحفاظ على هذه المكتسبات والانطلاق منها نحو ما هو أكبر لتعزيز أمن الطاقة، والاعتماد على الموارد المحلية وتخفيف الكلف على المستخدمين.
يأني ذلك، في وقت أشار فيه كتاب الانتقال الكبير، الصادر عن صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك سلطاته الدستورية، إلى أن الأردن عانى من محدودية مصادر الطاقة الأحفورية التقليدية، إذ اعتمد لفترة طويلة على النفط الرخيص والمنح النفطية، قبل احتلال العراق العام 2003، ومنذ ذلك الوقت اعتمدت المملكة على مصادر الطاقة المستوردة والتي عادة ما تتأثر بالأسعار العالمية وبالأحداث السياسية.
ووفقا لما جاء في الفصل الذي خصصه الكتاب للتحديات الكبيرة وإدارة الندرة في قطاعات منها الطاقة، فإنه ورغم التقلبات في قطاع الطاقة وتحدياته، لا يمكن إنكار الجهود التي بدأت في مجال تنويع مصادر الطاقة بعد أن تعلم الأردن درساً من تلك الأزمة؛ ففتح السوق للمشتقات النفطية منذ العام 2013، أدى إلى تعزيز أمن التزود بالطاقة وتطوير سوق توزيع المشتقات وتحسين الخدمات المقدمة للمستهلكين. كما أسست الحكومة صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة في العام 2012، لتوفير دعم المشاريع في مجالات الطاقة.
وبين الكتاب، أن جلالة الملك عبد الله الثاني تنبه مبكراً لطبيعة تحدي الطاقة وأن الأردن أمام تحد استراتيجي حقيقي، يستدعي ضرورة تنويع مصادر الطاقة، وكسر حلقة الاعتماد الكلي على الخارج فوضعت الاستراتيجية الوطنية لإعادة هيكلة قطاع الطاقة (2005 - 2015).
في هذا الشأن، قال وزير تطوير القطاع العام الأسبق د. ماهر مدادحة: "إن الأردن بحاجة للبناء على تراكم النجاحات السابقة، بحيث يكون قطاع الطاقة داعما وممكنا للقطاعات الأخرى ما يتيح جذب استثمارات أكبر باعتبار أن كلفة الطاقة هي المعضلة الرئيسية لأي استثمار".
وبين في هذا الخصوص، أن ارتفاع كلفة الطاقة أدى إلى تراجع الاستثمارات وإحجام المستثمرين عن الدخول في مشاريع جديدة تفاديا لهذه الكلف، مبينا أنه ورغم النجاح في توسعة الشبكات وتحرير أسعار المشتقات النفطية، إلا أن هذه الكلف ما تزال مرتفعة.
وهنا يستدعي الأمر، وفقا للمدادحة، إعادة النظر في التعرفة الكهربائية وهيكلتها، بحيث تكون داعمة بشكل أكبر للقطاعات الواعدة، مع تنويع أكبر في مصادر الطاقة. كما يستوجب الأمر التركيز على قطاعات الطاقة ومجالاتها كافة، مثل الاستعجال في تنفيذ مشاريع التعدين ليكون الأردن مصدرا للمعادن والخامات، والتنقيب عن النفط والغاز وفتح مجالات الطاقة المختلفة للاستثمار مثل الموارد الطبيعية بما يدعم النمو الاقتصادي في المملكة ولمواجهة تحديات البطالة والفقر.
من جهته، قال رئيس مجلس إدارة جمعية "إدامة" للطاقة والبيئة والمياه الدكتور دريد محاسنة: "إن الأردن سجل ثورة حقيقة في العام 2010 بمجال الطاقة المتجددة على وجه الخصوص. إلا أن هذه الإنجازات قوبلت في السنوات الأخيرة بمعيقات حدت من مواصلة انتشار الطاقة المتجددة بسبب بيروقراطية الموافقات لتركيب أنظمة من قبل المستهلكين، وكذلك تقييد استطاعة الانتاج في المشاريع الكبرى للطاقة المتجددة.
ودعا محاسنة إلى ضرورة العمل على أن تنعكس الإنجازات التي تم تحقيقها في قطاع الطاقة على مدى السنوات الماضية، إيجابا وبشكل فعلي على المستهلكين والمستثمرين.
إلى ذلك، قال عميد الكلية الوطنية للتكنولوجيا د.أحمد السلايمة: "إن الأردن واجه تحديات فعلية في مجال الطاقة بدءا من حرب العراق ثم الربيع العربي إلى انقطاع إمدادات الغاز المصري، وهذا كله أثر على مديونية البلاد وعلى الاقتصاد عموما، ولهذا كان خيار الأردن هو تنويع مصادره للطاقة".
وفي مجال الطاقة الكهربائية، أوضح أن الأردن نجح في استيراد الغاز المسال والطبيعي من مصادر متعددة وكذلك تم إنجاز محطة الصخر الزيتي لاستغلال الكميات الواعدة من هذا الخام في المملكة والاستفادة منها كمصدر محلي، وتنويع مصادر استيراد المشتقات النفطية، ورفع مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة وإنتاج الكهرباء.
وللمضي في هذه الإنجازات والبناء عليها والدخول في المجالات الحديثة على الساحة العالمية، أشار إلى أن الأردن يدخل الآن في مجال طاقة الهيدروجين ويعد الدراسات اللازمة لها، وبناء القدرات والخبرات وتأهيلها للاستمرار في تحقيق الإنجازات.
واستعرض كتاب الانتقال الكبير، الإنجازات في مجال الغاز الطبيعي ورفع القدرة الإنتاجية في حقل الريشة إلى 32 مليون قدم مكعبة يوميا العام الماضي، من نحو 9 ملايين قدم مكعبة العام 2018، وإنجازات مشاريع نقل وتزويد الطاقة ومن ذلك، تطوير وتأهيل الميناء النفطي في العقبة، وإنجاز خط الغاز العربي، ومشروع الصخر الزيتي، والبرنامج النووي الأردني بما في ذلك المفاعل البحثي في جامعة العلوم والتكنولوجيا.
وأشار إلى أن نسبة الاعتماد على الطاقة المستوردة بلغت 89 % في العام 2022 من 97 % في العام 1999، ومساهمة مشاريع الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء 27 % بنهاية العام 2022، من صفر في العام 2012. وارتفعت أيضا نسبة مساهمة غاز الريشة في توليد الطاقة إلى 1.8 % من صفر خلال هذه الفترة أيضا.

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