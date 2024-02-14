ألمانيا: عملية عسكرية برفح ستؤدي لكارثة إنسانية

ألمانيا: عملية عسكرية برفح ستؤدي لكارثة إنسانية
التاريخ
2/14/2024 2:30:04 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إن قيام إسرائيل بعملية عسكرية في رفح جنوبي قطاع غزة سيؤدي إلى كارثة إنسانية.-(وكالات)
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