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السياحة للتنمية المستدامة

2/14/2024 2:30:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

توفر السياحة والخدمات الدولية فرصة لتنويع مصادر عائدات النقد الأجنبي لأي بلد، فالاعتماد فقط على القطاعات التقليدية، مثل صادرات السلع، يمكن أن يجعل الاقتصاد عرضة للصدمات الخارجية، ومن خلال تطوير السياحة والخدمات الدولية، يمكن لأي بلد أن يقلل من اعتماده على مصدر واحد للدخل.
كما يسهم قطاعا السياحة والخدمات بشكل كبير في النمو الاقتصادي (في الأردن يشكل ما يقارب
15 % من الناتج المحلي)، ومن الممكن أن يؤدي تطوير هذه القطاعات إلى خلق فرص العمل، وتحفيز الاستثمار في البنية التحتية وخدمات الضيافة، وتعزيز ريادة الأعمال. ويمكن أن يكون لزيادة النشاط الاقتصادي في هذه القطاعات آثار مضاعفة إيجابية على الصناعات الأخرى، مثل النقل وتجارة التجزئة والبناء.
تدر السياحة والخدمات الدولية إيرادات من النقد الأجنبي من خلال نفقات السياح الأجانب، والمدفوعات مقابل الخدمات المقدمة للعملاء الدوليين، والتحويلات المالية من المغتربين، كما تسهم هذه الأرباح في ميزان المدفوعات للدولة، وتساعد على استقرار سعر الصرف، وبناء احتياطيات النقد الأجنبي، والتي تعد ضرورية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
أيضاً يمكن أن يساعد تطوير السياحة والخدمات الدولية على تعويض العجز التجاري من خلال توفير مصدر بديل للعملة الأجنبية، غالبا ما تشهد البلدان التي تتمتع بقطاعي السياحة والخدمات القويين فائضا في الميزان التجاري للخدمات، مما يساعد على تعويض العجز في تجارة السلع.
فيما يتعلق بتعزيز التنمية المستدامة، تركز تنمية السياحة المستدامة على الحفاظ على الموارد الطبيعية والثقافية، وتعزيز مشاركة المجتمع، وتقليل الآثار البيئية والاجتماعية السلبية. ومن خلال تبني ممارسات مستدامة، تستطيع البلدان حماية تراثها الطبيعي، ودعم المجتمعات المحلية، وضمان استمرارية صناعة السياحة على المدى الطويل.
تصنيفات عديدة تعتبر السياحة والخدمات الدولية من الصناعات كثيفة العمالة التي تخلق فرص العمل، لا سيما للفئات الأكثر فقراً، ومن خلال توفير فرص العمل والأنشطة المدرة للدخل، تسهم هذه القطاعات في التخفيف من حدة الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي الشامل.
بشكل عام، إن تطوير السياحة والخدمات الدولية كمصادر للدولار يمكن أن يكون له فوائد اقتصادية واجتماعية وثقافية بعيدة المدى لدول مثل الأردن، الذي يبلغ عدد العاملين في قطاعه السياحي ما يقارب 55 ألف فرد، وما يقارب 6 آلاف منشأة سياحية، وبلغ عدد السياح 5 ملايين سائح خلال الأشهر التسعة من العام الماضي. بالتالي، على الحكومات تمكين الاستثمارات الاستراتيجية ودعم السياسات وجهود التسويق ضرورية لإطلاق إمكانات هذه القطاعات وتسخير مساهمتها في التنمية المستدامة.

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