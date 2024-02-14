Wednesday, 14 February 2024 11:45 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تربية بني عبيد تحتفل بعيد ميلاد الملك

2/14/2024 2:28:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إربد- رعى متصرف لواء بني عبيد جمال الخرشا، الاحتفال الذي أقامته مديرية التربية والتعليم للواء بني عبيد بعيد ميلاد سيد البلاد الملك القائد عبدالله الثاني ابن الحسين واليوبيل الفضي لتولي جلالته سلطاته الدستورية، في مدرسة حفصة بنت عمر الأساسية المختلطة.

وألقى مدير التربية والتعليم الدكتور ماجد لافي، كلمة نقل خلالها التهنئة لجلالة القائد بعيد ميلاده الميمون، ويوم الجلوس الملكي الخامس والعشرين (اليوبيل الفضي)، مستعرضا إنجازات الهاشميين ودورهم في رفعة الوطن ونيل استقلاله والموقف المشرف مع القضية الفلسطينية، وهي مسيرة طويلة ومشرفة قادها حملة الرسالة من أبناء هاشم الأبرار الذين لم يبخلوا يوماً بالدم من أجل كرامة الأمة ومستقبلها.

وأشار لافي إلى أن يوم الوفاء والبيعة هو يوم السيادة والكرامة، وبيّن أن الأردن اليوم بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني أصبح أنموذجا يحتذى به، مشيداً بإنجازات جلالته من أجل رفعة ونهضة هذا الوطن الغالي.

وألقى متصرف بني عبيد، كلمة استعرض فيها الإنجازات التي تحققت بعهد جلالته، كما أقيمت فقرة استعراضية رياضية وافتتاح معرض للصور الفنية وأعمال تراثية وأكلات شعبية بهذه المناسبة، وقصيدة شعرية وفقرة فلكلورية شعبية وأبيات شعرية وأغانٍ ودبكة شعبية تراثية وفقرة غنائية وطنية وشعر نبطي.

وفي نهاية الحفل، سلم مدير التربية والتعليم درعا لراعي الحفل، ودرعا لرئيسة قسم الامتحانات خلود شعواطه على جهودها في امتحانات الثانوية العامة/ الدورة التكميلية، وقسم النشاطات أثناء تكليفها الفترة السابقة، وعبرت الأسرة التربوية عن اعتزازها بهذه المناسبة التي تجسد معاني العزة والحرية والسيادة، مجددة الولاء والانتماء للقيادة الهاشمية المظفرة.

وأشرف على الاحتفال رئيس قسم النشاطات بالتكليف الأستاذ باسل العجلوني، وأعضاء قسم النشاطات التربوية في المديرية وبالتعاون مع معلمين ومعلمات من مدارس لواء بني عبيد الحكومية والخاصة بشكل عام، ومدرسة حفصة بنت عمر بشكل خاص.

MENAFN14022024000072011014ID1107852992

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث