Wednesday, 14 February 2024 11:45 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


صح يغلق جولته الادخارية الأولى في فبراير بمبلغ 861 مليون ريال

2/14/2024 2:27:25 PM
(MENAFN- Al Watan) أقفل منتج "صح" يوم الثلاثاء 25 رجب 1445ه، الموافق 6 فبراير 2024م، جولته الادخارية الأولى، حيث وصل إجمالي حجم طلبات الادخار إلى (861) مليون ريال، وتم تخصيصها بالكامل يوم الثلاثاء 03 شعبان 1445ه، الموافق 13 فبراير 2024م، للمدخرين والذي بلغ إجمالي عددهم (35) ألف مدخر.
يذكر أن عائد منتج "صح" في شهر فبراير هو (5.64٪)، يستحق بعد مرور عام في فبراير 2025م.
ومن المقرر أن تبدأ الجولة الادخارية الثانية يوم الأحد 22 شعبان 1445ه، الموافق 3 مارس 2024م، حسب التقويم المعلن لـ"صح". كما ستُفتح النافذة عبر القنوات الرقمية للمؤسسات المالية المشاركة.
يأتي منتج "صح" الذي أطلقته وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين، ضمن مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي (أحد برامج رؤية السعودية 2030) الهادفة إلى رفع معدلات الادخار بين الأفراد من خلال تحفيزهم على استقطاع جزء من دخلهم بشكل دوري وتخصيصه للادخار، إضافة إلى زيادة المعروض من المنتجات الادخارية، وإثراء الثقافة المالية، والتوعوية بأهمية الادخار وفوائده للتخطيط لأهداف مستقبلية.
*الأرقام مقربة إلى أقرب فاصلة عشرية.​

MENAFN14022024000089011017ID1107852987

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث