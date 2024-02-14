سوق الأسهم السعودية ينهي تعاملاته مرتفعا بسيولة تجاوزت 10 مليارات

(MENAFN
- Al Watan) أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية "تاسي" تعاملات اليوم الأربعاء باللون الأخضر كاسبا 34 نقطة عند مستوى 12438 نقطة وبتداولات تجاوزت 10 مليارات ريال، حيث سجلت أسهم 29 شركة ارتفاعا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 16شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات نماء للكيماويات، وعذيب للاتصالات، وأيان، ومجموعة صافولا، والعقارية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات تشب، وكيمانول، والباحة، واتحاد الخليج الأهلية، والجوف الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و8.59% .
فيما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وأمريكانا، والباحة، وأيان، وأنعام القابضة هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات سال، وأرامكو السعودية، وعذيب للاتصالات، وأيان، والراجحي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 316.90 نقطة ليقفل عند مستوى 25695.82 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 57.3 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3 ملايين سهم.
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