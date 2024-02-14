Wednesday, 14 February 2024 11:45 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سوق الأسهم السعودية ينهي تعاملاته مرتفعا بسيولة تجاوزت 10 مليارات

2/14/2024 2:27:25 PM
(MENAFN- Al Watan) أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية "تاسي" تعاملات اليوم الأربعاء باللون الأخضر كاسبا 34 نقطة عند مستوى 12438 نقطة وبتداولات تجاوزت 10 مليارات ريال، حيث سجلت أسهم 29 شركة ارتفاعا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 16شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات نماء للكيماويات، وعذيب للاتصالات، وأيان، ومجموعة صافولا، والعقارية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات تشب، وكيمانول، والباحة، واتحاد الخليج الأهلية، والجوف الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و8.59% .
فيما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وأمريكانا، والباحة، وأيان، وأنعام القابضة هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات سال، وأرامكو السعودية، وعذيب للاتصالات، وأيان، والراجحي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 316.90 نقطة ليقفل عند مستوى 25695.82 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 57.3 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3 ملايين سهم.

MENAFN14022024000089011017ID1107852986

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث