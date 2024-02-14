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168 مليارا حجم قطاع المطاعم في 2030

2/14/2024 2:27:25 PM
(MENAFN- Al Watan) قدر مختصون نسبة النمو السنوي الحالي في قطاع المطاعم بالمملكة بحوالي 5% سنويا إلا أن نسبة النمو ستتضاعف ليصل حجم القطاع في 2030 لحوالي 168 مليار ريال مرتفعا من 86.2 مليار ريال في الوقت الحالي، وقال رئيس لجنة المطاعم والمقاهي بغرفة الأحساء عبدالرحمن البراك إن عدد المطاعم، الذي تم تسجيله في عام 2023 نحو 4 آلاف مطعم، وبلغ حجم سوق المقاهي 18.75 مليار ريال، وينمو بمعدل 9.6% سنويًا، وهو أكبر أسواق القهوة في الشرق الأوسط، فيما يبلغ عدد المنشآت العاملة في مجال الأطعمة والمشروبات في نهاية 2022 نحو أكثر من 91 ألف منشأة بنسبة ارتفاع بلغت 55.5% مقارنة بالعام الذي سبقه.
حلول المشكلات
أبان البراك، أن اللجنة تعمل بالتعاون مع الشركاء على تبني تنفيذ ورش ولقاءات وبرامج، تخدم رسالة وأهداف اللجنة، ورفع مستوى وأهمية الوعي الارتقاء مهنيًا وفنيًا، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة للمشكلات التي تواجه القطاع، وتحسين نمط وجودة الحياة، وخلق فرص العمل والاستثمار في القطاع، مشيرًا إلى أن قطاع المطاعم والمقاهي، يواصل ارتفاع في كافة مجالاته وفروعه، واستقطاب اهتمام المستثمرين في المملكة، لافتًا إلى أن من أبرز التحديات التي تواجه قطاع المطاعم والمقاهي جودة وصحة وسلامة الغذاء.
أكثر المخالفات انتشارًا
وأشارت ورشة عمل بعنوان: ((سلامة الغذاء والأنظمة البديلة التشغيلية للمطاعم والمقاهي))، بحضور متخصصين في سلامة وجودة الأغذية، إلى 9 توصيات، أكد المشاركون في الورشة، بدء اللجنة في الغرفة بالتعاون مع شركة متخصصة في سلامة وجودة الأغذية في إجراء جولات تفتيشية على المطاع والمقاهي لرصد أبرز المخالفات فيها، ونقاط القوة والضعف، وفرص التحسين فيها، وكانت أبرز التوصيات تتمثل في التأكيد على التزام مراقبي الأمانة والبلديات الفرعية بزيارة واحدة شهريًا، وتكريم المنشآت العاملة في مجال الأغذية الممتثلة للاشتراطات البلدية، وضرورة تدوين شرح تفصيلي لطبيعة المخالفة أو الإنذار المسجل على المنشأة الغذائية، وجميع الملاحظات بشكل مفصل، وبيان توضيحي لطرق معالجة المخالفة أو الإنذار أو الملاحظة، إضافة إلى تبني الأمانة والبلديات الفرعية تنفيذ لقاءات تثقيفية دورية للعاملين في قطاع الأغذية، وزيادة وتكثيف البرنامج التدريبي المقدم للعاملين في قطاع الأغذية المرتبط بإصدار الشهادة الصحية.
برامج جودة في المنشآت الغذائية
بدوره، أوضح المستشار في سلامة الأغذية والمدرب الدولي المعتمد في جودة وسلامة الأغذية يوسف النقيب، أن هناك فارقًا بين الغذاء الصحي والغذاء الآمن وعلاقة سلامة الغذاء بالأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن لجنة الأمن الغذائي العالمية عرفت ذلك بأنه توفير الغذاء الكافي والسليم والآمن بالكميات والنوعيات اللازمة لتلبية الاحتياجات التغذوية للنشاطات الحيوية بصورة مستدامة مستمرة، وأن يكون متاحًا لجميع المواطنين بالأسعار المتناسبة مع إمكانياتهم المادية، وأن تمتلك الدولة قدرًا أكبر من احتياجها الغذائي بطريقة اقتصادية مع الأخذ بالاعتبار وجود مخزون احتياطي على الأقل يكفي لـ3 أشهر لمواجهة أي ظروف أو أزمات. شدد على أنه لا سبيل إلى تحقيق الأمن الغذائي دون سلامة الأغذية، مضيفًا أن هناك 4 مراحل لتطور وإدارة وبرامج الجودة في المنشآت الغذائية، وهي: الإلمام بسلامة الأغذية، وتطبيق البرامج التحضيرية المسبقة، وعمل نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة، والوصول إلى المواصفة.

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