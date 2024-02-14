Google تدرب على الذكاء الاصطناعي

(MENAFN
- Al Watan) أطلقت شركة التكنولوجيا وخدمات الإنترنت الأمريكية قوقل ((مبادرة فرصة الذكاء الاصطناعي لأوروبا))، بهدف توفير التدريب على مهارات استخدام الذكاء الاصطناعي في أوروبا.
وسيجرى دعم المبادرة، التي تطلقها الشركة المملوكة لمجموعة ((ألفابيت))، بصندوق رأسماله 25 مليون يورو (26.9 مليون دولار). وتستهدف المبادرة مساعدة الناس في الاستفادة من الفرص التي يوفرها الذكاء الاصطناعي، في ضوء وضع أوروبا الجيد لريادة هذا المجال.
وتتشارك قوقل مع حكومات ومنظمات المجتمع المدني والشركات بالاتحاد الأوروبي في توفير تدريبات الذكاء الاصطناعي للشركات الناشئة المحلية، والمجتمعات المحرومة التي تواجه خطر التخلف، في ظل استمرار نمو استخدامات الذكاء الاصطناعي في أماكن العمل.
وجاءت أحدث مبادرات قوقل للذكاء الاصطناعي في أوروبا بعد مبادرة سابقة، حملت اسم ((انمو مع قوقل))، التي قدمت تدريبا مجانيا، لسد الفجوة التي تعانيها دول الاتحاد الأوروبي في المهارات الرقمية. وسيوفر البرنامج الجديد التدريب للمهنيين على استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير سيناريوهات لأماكن العمل.
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